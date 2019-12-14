Заворотнюк заболела раком из-за ЭКО: медики рассказали неизвестные подробности

Вокруг болезни российской актрисы Анастасии Заворотнюк давно ходят слухи, что онкологическое заболевание спровоцировало ЭКО.

Врачи клиники репродуктивного здоровья совместо с онкологом разобрались, могло ли экстракорпоральное оплодотворение стать причиной рака. Об этом сообщает Eva.ru.

Анастасия Заворотнюк Politeka

Что такое ЭКО?

Экстракорпоральное оплодотворение — высокотехнологичный метод лечения бесплодия, к которому прибегают, если другие способы зачать ребенка не помогли. ЭКО помогает стать родителями множеству бесплодных пар.

Хотя родившихся в результате ЭКО детей часто называют "младенцами из пробирки", на самом деле вне тела будущей мамы происходит только оплодотворение. Затем эмбрион переносят в матку. Будущий малыш растет, развивается и появляется на свет точно так же, как и все остальные младенцы, зачатые естественным путем.

Может ли ЭКО вызывать рак?

По словам врачей, чтобы аргументированно ответить на этот вопрос, необходимо опираться на многоцентровые исследования. По масштабным зарубежным данным можно сделать вывод: риск заболеть раком в результате ЭКО очень невелик.

В Швеции, где здравоохранению уделяется очень большое внимание, с 1932 года все граждане внесены в особый реестр, благодаря которому ученые получили доступ к данным о состоянии здоровья всех граждан. В том числе — 1 800 000 женщин, которые для достижения беременности использовали либо стимуляцию овуляции, либо программу ЭКО.

Данные о здоровье этой группы женщин сравнили с данными о здоровье 2 000 000 матерей, забеременевших без использования вспомогательных репродуктивных технологий. Оказалось, что женщины, которые использовали программу ЭКО, болеют всеми видами рака ничуть не чаще тех, кому удалось забеременеть обычным способом. Большинство отклонений было связано с тем, что у женщин, которые прибегали к ЭКО, еще до беременности были проблемы со здоровьем.

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Откуда же тогда взялся слух о связи ЭКО и рака?

О связи ЭКО и рака выходит много научных публикаций

Врачи и ученые стараются сделать ЭКО максимально безопасным, чтобы избежать малейшего риска для будущих мам. Все потенциальные опасности, связанные с экстракорпоральным оплодотворением, изучают буквально "под микроскопом" — даже если риски невелики, их стараются тщательно проверять. В результате проверки появляются научные статьи, на появление которых реагируют СМИ, но сама проблема обсуждается однобоко.

Людям интересна жизнь знаменитостей

Людей интересуют все подробности жизни кумиров, в том числе состояние их здоровья. Поэтому, если заболевает молодая и красивая актриса или певица, журналисты начинают искать причины ее болезни. А поскольку ЭКО — достаточно известный метод, то он часто незаслуженно попадает в центр внимания.

Беременность и рак действительно могут быть связаны

Однако совершенно неважно, каким образом забеременела женщина: естественным путем или при помощи ЭКО.

"Беременность — процесс долгий. Все девять месяцев женщина живет с абсолютно другим гормональным фоном, чем был у нее до беременности. За этот срок действительно могут произойти перестройки в организме, которые способны запустить развитие онкологических заболеваний, — объясняет глава клиники репродуктивного здоровья Елена Калинина. — При этом сама по себе беременность не вызывает рак и не повышает риски его возникновения. Как правило, проблемы возникают у женщин, которые страдали от болезни еще до зачатия. Например, беременность может спровоцировать ухудшение все той же глиобластомы. Но это не значит, что ЭКО или беременность приводят к этой болезни!"

Ранее OBOZREVATEL писал, что российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием, лечат массажем из-за угрозы тромбоза. Она наблюдается в Европейском медицинском центре.

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