Заворотнюк с мужем "засекли" в Таиланде: сеть разозлил обман

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым якобы заметили на курорте в Таиланде.

Такой новостью разразилось издание "Версия.Инфо", чью информацию подхватили и другие российские ресурсы.

Также был опубликован снимок звездной пары с отдыха, на котором тяжело что-то разглядеть, поскольку сделан слишком с далекого расстояния.

"Заворотнюк с мужем" versiya.info

"Заворотнюк с мужем" versiya.info

Тем не менее, утверждается, что телосложение, осанка и общий вид фигуры выдает в девушке звезду "Моей прекрасной няни".

Пользователи сети гневно отреагировали на такую новость, выразив уверенность, что ресурс просто пиарится.

Новость о Заворотнюк versiya.info

Как сообщал OBOZREVATEL:

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!