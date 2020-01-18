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19 января • обновлено в 00:08
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Заворотнюк с мужем "засекли" в Таиланде: сеть разозлил обман

9.7т
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Российскую актрису Анастасию Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым якобы заметили на курорте в Таиланде.

Такой новостью разразилось издание "Версия.Инфо", чью информацию подхватили и другие российские ресурсы.

Также был опубликован снимок звездной пары с отдыха, на котором тяжело что-то разглядеть, поскольку сделан слишком с далекого расстояния.

Новости
"Очень страшная ситуация": звезда "Моей прекрасной няни" высказалась о состоянии Заворотнюк
"Заворотнюк с мужем"

"Заворотнюк с мужем"

versiya.info

"Заворотнюк с мужем"

"Заворотнюк с мужем"

versiya.info

Тем не менее, утверждается, что телосложение, осанка и общий вид фигуры выдает в девушке звезду "Моей прекрасной няни".

Пользователи сети гневно отреагировали на такую новость, выразив уверенность, что ресурс просто пиарится.

Новость о Заворотнюк

Новость о Заворотнюк

versiya.info

Заворотнюк с мужем "засекли" в Таиланде: сеть разозлил обман
Заворотнюк с мужем "засекли" в Таиланде: сеть разозлил обман
Заворотнюк с мужем "засекли" в Таиланде: сеть разозлил обман
Заворотнюк с мужем "засекли" в Таиланде: сеть разозлил обман
Заворотнюк с мужем "засекли" в Таиланде: сеть разозлил обман
Заворотнюк с мужем "засекли" в Таиланде: сеть разозлил обман
Заворотнюк с мужем "засекли" в Таиланде: сеть разозлил обман

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Таиланд
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