Заворотнюк с мужем "засекли" в Таиланде: сеть разозлил обман

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым якобы заметили на курорте в Таиланде.
Такой новостью разразилось издание "Версия.Инфо", чью информацию подхватили и другие российские ресурсы.
Также был опубликован снимок звездной пары с отдыха, на котором тяжело что-то разглядеть, поскольку сделан слишком с далекого расстояния.
"Заворотнюк с мужем"
versiya.info
"Заворотнюк с мужем"
versiya.info
Тем не менее, утверждается, что телосложение, осанка и общий вид фигуры выдает в девушке звезду "Моей прекрасной няни".
Пользователи сети гневно отреагировали на такую новость, выразив уверенность, что ресурс просто пиарится.
Новость о Заворотнюк
versiya.info
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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