Заворотнюк потеряла ребенка: бывший муж сделал признание и обвинил актрису во лжи

Первый муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк, немецкий бизнесмен Олаф Шварцкопф, рассказал, что она потеряла их совместного ребенка во время поездки к родственникам.

Об этом шла речь в эфире телеканала НТВ. Мужчина принял участие в передаче "Основано на реальных событиях" и отметил, что у артистки произошел выкидыш, однако сам он не верит, что это была случайность.

Как рассказал Шварцкопф, перед заключением брака они с Заворотнюк ждали ребенка. Чтобы сообщить эту новость ее родным, влюбленные поехали к ним в Астрахань. Однако по пути Заворотнюк сообщила, что у нее случился выкидыш.

"Я видел, что для нее это было тяжело", – поделился Шварцкопф.

Позже бизнесмену якобы рассказали о том, что Заворотнюк преднамеренно сделала аборт. Инцидент произошел незадолго до их свадьбы в 1994 году. После бракосочетания новобрачные переехали в Таллин. Однако Заворотнюк не смогла найти себе работу и через какое-то время уехала в Москву, где начала работать в театре Олега Табакова. Шварцкопф остался в Эстонии. В российской столице у актрисы начались отношения с бизнесменом Дмитрием Стрюковым, за которого она позже вышла замуж.

Отметим, брак Заворотнюк и Шварцкопфа продлился около года. После этого актриса вышла замуж за Стрюкова, у них родились двое детей — дочь Анна и сын Майкл. На данный момент актриса в браке с фигуристом Петром Чернышовым, они воспитывают дочь Милу.

Напомним, 13 сентября Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время сделала публикацию в Instagram в честь годовщины ее свадьбы с Чернышевым.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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