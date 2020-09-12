Заворотнюк и Чернышев поженились 12 лет назад: как зарождалась история любви

Российскую артистку и звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева по праву называют одной из самых крепких и красивых пар шоу-бизнеса. Они пережили не только взлеты, но и падение – на данный момент актриса уже более года борется с онкологическим заболеванием, а ее муж все время находится возле нее, и кажется, именно благодаря его любви звезда идет на поправку.

В честь годовщины свадьбы Заворотнюк и Чернышева, OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с историей любви фигуриста и актрисы.

Первое знакомство звезд произошло во время шоу "Танцы на льду. Бархатный сезон 2007 году. Тогда Чернышев был участником, а Заворотнюк ведущей проекта. Как признавался Петр, он буквально был сражен красотой актрисы и влюбился в нее с первого взгляда.

Сама Заворотнюк назвала первую встречу с Чернышевым "электрическим зарядом".

"Мы увиделись в первый съемочный день, который всегда бывает очень суматошным. Я пробегала мимо участников, уже в платье для съемок, с уложенными волосами, и увидела молодого человека. Мы встретились взглядами, и я почувствовала: мое. Это было похоже на электрический разряд", - вспоминала в интервью звезда.

Позже Чернышев сделал актрисе предложение. Во время отдыха на Сардинии фигурист вышел из волн с бриллиантовым кольцом в руках, встал на одно колено и попросил девушку стать его женой.

"Это похоже на счастье. Казалось бы должно было наступить привыкание, а может, появиться раздражение. Но нет. Я ждала этого момента — вот сейчас-сейчас все пройдет, все закончится. Все же проходит. Об этом написано много книг. Но время шло, а чувство оставалось прежним. И я перестала ждать, бояться и просто приняла положение дел как данность. Ну ничего не раздражает меня в Пете. Совершенно ничего", - поделилась историей знаменитость.

Ради Заворотнюк фигурист Чернышев бросил карьеру в Америке и вернулся в Россию. 12 сентября 2008 года звездная пара тайно вступила в брак. Спустя месяц новоиспеченные молодожены повенчались в городской церкви Воскресения Христова в Крыму.

В возрасте 47 лет Заворотнюк подарила своему супругу дочь Милу, рождение которой звезды тщательно скрывали. Позже стало известно, что девочка родилась в октябре 2018 года.

Заворотнюк не раз признавалась в интервью, что секрет их идеальных отношений в том, что звезда всегда идет на уступки мужу, а иногда с удовольствием исполняет капризы супруга. Также звезда отмечала, что для гармоничных отношений в паре должна быть не только страсть, но и любовь.

"Глубокое чувство позволит людям и простить, и понять, и пойти навстречу партнеру, и пережить все невзгоды", — рассказывала артистка.

В 2019 году в сети появились слухи о том, что Заворотнюк больна раком. Однако родственники не подтверждали слухи. В мае 2020 года директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров подтвердил диагноз актрисы – глиобластома.

Сейчас пара переживает не лучшие времена, однако, благодаря новейшим технологиям и любви мужа, который ее постоянно поддерживает, Заворотнюк с успехом восстанавливается и идет на поправку.

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