"Я бы так не сделал": грузин Павлиашвили высказался об отказе Катамадзе от России

Популярный грузинский певец Сосо Павлиашвили высказался о решении Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России.

Он призвал не осуждать джазовую исполнительницу, которая поддержала митингующих в Грузии, пишет "Вечерняя Москва".

Сосо Павлиашвили РИА

"Нино Катамадзе принимает свои решения. Я бы так не сделал. Но я ее не осуждаю и вас прошу — не осуждайте, потому что она очень талантливый человек. Может быть, со временем Нино снова приедет на гастроли в Россию. Эмоции в данном случае — не очень хорошо. Ведь кто-то может это расценить как то, что в Грузии к России относятся плохо, но это не так. Да, есть конкретные люди, которые хотят создать такой вот негативный образ, но в общем к России совершенно другое отношение. Если хотите это узнать и почувствовать, нужно просто приехать. А из Москвы делать какие-то выводы не совсем правильно", - заявил артист.

Сосо Павлиашвили Krestyanka.com

Напомним, певица Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси, собирающихся у здания парламента в Грузии, и заявила, что больше не собирается выступать в России.

Нино Катамадзе МК

Как писал OBOZREVATEL, Катамадзе не единственная грузинская артистка, которая извинилась за свои концерты в РФ. Так, оперная певица Анита Рачвелишвили 29 июня приняла участие в митинге с требованием отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария и попросила прощения у своих сограждан за то, что ранее выступала в России.

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