Выпустили 10 пуль: в США жестоко расстреляли известного рэпера

В США, 28 июня, прямо посреди улицы расстреляли популярного рэпера Slim 400.

По данным издания TMZ, это случилось вечером в Комптоне (округ Лос-Анджелеса), артист выжил (чтобы послушать известные композиции рэпера, проскролльте до конца страницы).

По словам источников в полиции, звонок поступил около 20:30. Правоохранителям сообщили, что на улице застрелили мужчину. Как выяснилось, в рэпера выпустили порядка 10 пуль, но он все же выжил.

Slim 400 был экстренно госпитализирован и попал в реанимацию. Рэпер, который сотрудничает со звукозаписывающей компанией YG, находится в критическом, но стабильном состоянии.

Slim 400 Instagram / Slim400

На месте преступления полиция обнаружила черное авто, которое предположительно принадлежит преступникам. Полиция пытается выяснить личности причастных к нападению.

По словам пользователя Adam22, музыкант получил сквозные ранения в лицо и спину. Он находится в медицинском центре Святого Франциска.

Как сообщал OBOZREVATEL, ровно год назад в США неизвестные ограбили и похитили репера Даниэля Эрнандеса, известного под псевдонимом 6ix9ine. История завершилась благополучно.

Позже в Штатах напали на известного темнокожего актера Джусси Смоллетта. Его избили прямо посреди улицы.

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