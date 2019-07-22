"Выбрали войну!" Известный режиссер "наехал" на Украину после выборов в Раду

Российский кинорежиссер, гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров заявил, что Россия после внеочередных выборов в Верховную Раду имеет все основания признать так называемые "Л/ДНР".

Такое заявление он сделал в эфире одного из российских шоу. Ведущий программы, топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев отметил, что "Украина выбрала войну с Донбасом".

Карен Шахназаров

"На мой взгляд, РФ после выборов имеет все основания сказать: давайте уже что-то делать, либо вы уже признаете Минские соглашения, либо вы уже действуете в соответствии с этим и соответственно принимаете все решения, которые необходимы, в том числе и законодательные в отношении языка и особого статуса, либо тогда, извините, есть возможность признать эти территории независимыми государствами", – заявил Шахназаров.

Карен Шахназаров Скриншот из видео

"Непонятное формирование, которое он имеет в местной Раде, оно все настроено только на одно – на войну с Донбассом. И у Зеленского нет ни малейшего желания хоть что-то делать, уже при Зеленском погибли мирные жители", – добавил Соловьев.

Владимир Соловьев Скриншот из видео

Как ранее писал OBOZREVATEL, центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала первые результаты голосования в многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!