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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Выборы в Раду-2019: чем в этот день занимались украинские звезды

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21 июля 2019 в Украине прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. Многие украинские звезды отправились на избирательные участки, чтобы проголосовать.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, как артисты провели день выборов.

Сергей Притула

Сергей Притула

facebook.com/serhiyprytula

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Украинский музыкант Дмитрий Шуров провел 21 июля в Италии.

"Феррара, день города. Жители региона съехались к площади у замка. Местные группы уже выступили, все ждут хедлайнера. В центре кадра тот же чувак, который будет на всех фото этого концерта. Хорошо хоть, что он фанат Pink Floyd. Маленькие итальянки хорошо запомнят его спину и мужественный профиль. Том будет наслаждаться его улыбкой", - написал артист.

Ferrara, день міста. жителі регіону з’їхались до площі біля замку. місцеві гурти вже відвиступали, всі чекають на хедлайнера. в центрі кадру той самий чувак, який буде на всіх фото цього концерту. добре хоч, що він фанат Pink Floyd. маленькі італійки добре запам‘ятають його спину і мужній профіль. Том буде насолоджуватись його посмішкою. #pianoбой #thomyorke #серіядруга #експеримент #подвійнийудар #ековечеря

Публикация от Dmitry Shurov (@dmitry_shurov)

Орест Галицкий решил, что необходимо исполнить свой гражданский долг и проголосовать. Свой выбор он сделал в городе Яворов.

Популярный ведущий Дядя Жора также проголосовал.

"Я уже проголосовал! Свой долг выполнил. Как у Вас дела?. Кто уже справился? Молодец! Кто еще нет- не сачкуйте, идите и голосуйте", - написал он.

"Мы с Катей уже выполнили свой долг! А потом и проголосовали", - написал ведущий Сергей Притула.

Певец Макс барских предпочел голосованию Юрмалу.

Выборы в Раду-2019: чем в этот день занимались украинские звезды

Участник "95 Квартала" и юморист Евгений Кошевой исполнил свой гражданский долг, и повеселив поклонников своим внешним видом.

Эпатажная украинская певица MARUV (Анна Корсун) уехала из страны в день внеочередных выборов в Верховную Раду. Так, артистка предпочла голосованию концерт в Новосибирске.

Выборы в Раду-2019: чем в этот день занимались украинские звезды

36-летняя украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, провела 21 июля на курорте.

Как ранее писал OBOZREVATEL, центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала первые результаты голосования в многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах в Верховную Раду.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Макс Барских Светлана Лобода Дядя Жора Сергей Притула MARUV Евгений Кошевой
Место
Украина
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