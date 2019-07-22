Выборы в Раду-2019: чем в этот день занимались украинские звезды

21 июля 2019 в Украине прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. Многие украинские звезды отправились на избирательные участки, чтобы проголосовать.
OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, как артисты провели день выборов.
Сергей Притула
facebook.com/serhiyprytula
Украинский музыкант Дмитрий Шуров провел 21 июля в Италии.
"Феррара, день города. Жители региона съехались к площади у замка. Местные группы уже выступили, все ждут хедлайнера. В центре кадра тот же чувак, который будет на всех фото этого концерта. Хорошо хоть, что он фанат Pink Floyd. Маленькие итальянки хорошо запомнят его спину и мужественный профиль. Том будет наслаждаться его улыбкой", - написал артист.
Ferrara, день міста. жителі регіону з’їхались до площі біля замку. місцеві гурти вже відвиступали, всі чекають на хедлайнера. в центрі кадру той самий чувак, який буде на всіх фото цього концерту. добре хоч, що він фанат Pink Floyd. маленькі італійки добре запам‘ятають його спину і мужній профіль. Том буде насолоджуватись його посмішкою. #pianoбой #thomyorke #серіядруга #експеримент #подвійнийудар #ековечеря
Орест Галицкий решил, что необходимо исполнить свой гражданский долг и проголосовать. Свой выбор он сделал в городе Яворов.
Я створюю своє майбутнє,тому стільки радості на обличчі) Ще зранку був в Полтавській області,а зараз в рідному Яворові,приїхав спеціально проголосувати! Пам’ятайте,доля нашої країни залежить тільки від кожного з нас і сьогодні я зробив свій вибір! А ви? #вибори2019 #яворів #голосування #вибори #західнаукраїна #вдома
Популярный ведущий Дядя Жора также проголосовал.
"Я уже проголосовал! Свой долг выполнил. Как у Вас дела?. Кто уже справился? Молодец! Кто еще нет- не сачкуйте, идите и голосуйте", - написал он.
Я уже проголосовал!)😁👍 свой долг выполнил) Как у Вас дела?) кто уже справился? Молодец! Кто ещё нет- не сачкуйте, идите и голосуйте! Всем хорошего позитивного дня!😁👍 а чтобы было веселее, позже выставлю очередной выпуск от П.И.Здуна 😉 #дядяжора #выходной #выборы #голосование #✅
"Мы с Катей уже выполнили свой долг! А потом и проголосовали", - написал ведущий Сергей Притула.
Певец Макс барских предпочел голосованию Юрмалу.
Участник "95 Квартала" и юморист Евгений Кошевой исполнил свой гражданский долг, и повеселив поклонников своим внешним видом.
Эпатажная украинская певица MARUV (Анна Корсун) уехала из страны в день внеочередных выборов в Верховную Раду. Так, артистка предпочла голосованию концерт в Новосибирске.
36-летняя украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, провела 21 июля на курорте.
Как ранее писал OBOZREVATEL, центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала первые результаты голосования в многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах в Верховную Раду.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.