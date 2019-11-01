Главная Новости
1 ноября • обновлено в 11:25
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Все-таки беременна? Собчак впервые прокомментировала нашумевший вопрос

1.4т Читать материал на украинском

Российская телеведущая Ксения Собчак, которую давно подозревают в беременности, впервые заговорила на эту тему.

Так, звезда на днях появилась на презентации нового шоу канала "Супер", продюсером которого является. Журналисты на прямую спросили у Собчак, кого она ждет: мальчика или девочку, сообщает издание "Факты".

"Я не комментирую эту тему", — отрезала Ксения.

Ксения Собчак

Ксения Собчак

Фото: instagram/xenia_sobchak

Новости
"Появляется животик": Каменских на новом фото заподозрили в беременности

Отмечается, для мероприятия телеведущая выбрала облегающий наряд — через черное платье отчетливо был виден округлившийся животик. Однако по реакции стало ясно, что говорить на эту тему Собчак не намерена.

Ксения Собчак на презентации нового шоу канала "Супер"

Ксения Собчак на презентации нового шоу канала "Супер"

Фото: fakty.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Персона
Ксения Собчак
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel