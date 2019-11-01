Все-таки беременна? Собчак впервые прокомментировала нашумевший вопрос

Российская телеведущая Ксения Собчак, которую давно подозревают в беременности, впервые заговорила на эту тему.
Так, звезда на днях появилась на презентации нового шоу канала "Супер", продюсером которого является. Журналисты на прямую спросили у Собчак, кого она ждет: мальчика или девочку, сообщает издание "Факты".
"Я не комментирую эту тему", — отрезала Ксения.
Ксения Собчак
Фото: instagram/xenia_sobchak
Отмечается, для мероприятия телеведущая выбрала облегающий наряд — через черное платье отчетливо был виден округлившийся животик. Однако по реакции стало ясно, что говорить на эту тему Собчак не намерена.
Ксения Собчак на презентации нового шоу канала "Супер"
Фото: fakty.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
В августе в сети появилась информация о свадьбе Ксении Собчак с режиссером Константином Боголомовым. Торжество состоялось 13 сентября 2019 года.
Известный российский блогер Лена Миро была убеждена, что скандальная телеведущая и режиссер женятся из-за беременности звезды.
Позже в сети еще больше укрепилось мнение, что Собчак и Богомолов ждут ребенка. Тelegram-канал Dark Cosmo обнародовал информацию, ссылаясь на свои источники, что это, возможно, связано с таким быстрым предложением руки и сердца.
Недавно Ксения также продемонстрировала круглый животик во время интервью с рэпером GUF (Алексеем Долматовым).
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