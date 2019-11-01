Все-таки беременна? Собчак впервые прокомментировала нашумевший вопрос

Российская телеведущая Ксения Собчак, которую давно подозревают в беременности, впервые заговорила на эту тему.

Так, звезда на днях появилась на презентации нового шоу канала "Супер", продюсером которого является. Журналисты на прямую спросили у Собчак, кого она ждет: мальчика или девочку, сообщает издание "Факты".

"Я не комментирую эту тему", — отрезала Ксения.

Ксения Собчак Фото: instagram/xenia_sobchak

Отмечается, для мероприятия телеведущая выбрала облегающий наряд — через черное платье отчетливо был виден округлившийся животик. Однако по реакции стало ясно, что говорить на эту тему Собчак не намерена.

Ксения Собчак на презентации нового шоу канала "Супер" Фото: fakty.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

В августе в сети появилась информация о свадьбе Ксении Собчак с режиссером Константином Боголомовым. Торжество состоялось 13 сентября 2019 года.

Известный российский блогер Лена Миро была убеждена, что скандальная телеведущая и режиссер женятся из-за беременности звезды.

Позже в сети еще больше укрепилось мнение, что Собчак и Богомолов ждут ребенка. Тelegram-канал Dark Cosmo обнародовал информацию, ссылаясь на свои источники, что это, возможно, связано с таким быстрым предложением руки и сердца.

Недавно Ксения также продемонстрировала круглый животик во время интервью с рэпером GUF (Алексеем Долматовым).

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