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3 апреля • обновлено в 11:51
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Врачи скрывают от Серова результаты теста на коронавирус: в чем причина

3.2т
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Российский певец Александр Серов не может узнать результаты своего анализа на коронавирус.

Об этом артист рассказал в комментарии изданию Собеседник.ru.

Александр Серов

Александр Серов

aif.ru

Так, по словам Серова он сдал анализ еще в конце прошлой недели и до сих пор не получил результаты.

"Вчера связывался c человеком, который этим занимается, и он сказал, что результаты теперь будут известны в субботу. Слишком много людей сдали анализы. Не только у меня такая ситуация. Еще восемь человек ждут", – рассказал певец.

По его словам, он чувствует себе нормально, придерживается правил карантина.

Александр Серов

Александр Серов

МК

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Лев Лещенко, который попал в больницу с коронавирусом, спел в больничной палате и вызвал негодование в сети. Многие заявили, что артисту нужно было извиниться за то, что он подверг опасности других людей.

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Автор
Анна Михно
Место
Россия
Тег
Новости России
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