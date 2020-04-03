Врачи скрывают от Серова результаты теста на коронавирус: в чем причина

Российский певец Александр Серов не может узнать результаты своего анализа на коронавирус.

Об этом артист рассказал в комментарии изданию Собеседник.ru.

Александр Серов aif.ru

Так, по словам Серова он сдал анализ еще в конце прошлой недели и до сих пор не получил результаты.

"Вчера связывался c человеком, который этим занимается, и он сказал, что результаты теперь будут известны в субботу. Слишком много людей сдали анализы. Не только у меня такая ситуация. Еще восемь человек ждут", – рассказал певец.

По его словам, он чувствует себе нормально, придерживается правил карантина.

Александр Серов МК

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