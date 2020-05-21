Внуку Пугачевой – 29: как менялся и как сейчас выглядит Никита Пресняков

21 мая внук российской певицы Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков отмечает день рождения. Ему исполняется 29 лет.

OBOZREVATEL предлагает читателям посмотреть, как менялся внук примадонны и как выглядит сейчас.

Никита Пресняков и Алла Пугачева uznayvse.ru

Никита Пресняков родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье известных исполнителей – Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-младшего.

Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков-младший с сыном Никитой 24smi.org

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте с Никитой 24smi.org

Однако, несмотря на то, что семья Никиты была очень музыкальной, его с детства увлекало кино. Поэтому в 2004 году он поступил в академию кино в Нью-Йорке.

В 2008 году внук Пугачевой впервые снялся в кино: Никита появился перед зрителями в фантастической ленте "Индиго". Затем парень снялся в комедии "Елки", а также картине "Охота за призраком".

Никита Пресняков в фильме "Елки" кадр из видео

Впрочем, музыкальные корни дали о себе знать: со временем Пресняков решил также попробовать себя в музыке. В 2014 году он создал собственный коллектив – рок-группу Aquastone, которую позже переименовал в MULTIVERSE.

MULTIVERSE hellomagazine.com

В 2015 году Никита вместе с группой выступал на разогреве у Limp Bizkit.

В апреле 2018 года вышел дебютный альбом группы под названием "Beyond". Кроме того, в том же году MULTIVERSE были выбраны для записи саундтрека к сериалу "Триггер".

MULTIVERSE bloknot.ru

Что касается личной жизни Никиты, то в 2010 году он на протяжении четырех лет встречался с Аидой Калиевой.

Никита Пресняков и Аида Калиева stuki-druki.com

А в 2017 году Пресняков женился на Алене Красновой.

Свадьба Никиты Преснякова и Алены Красновой КП

Свадьба Никиты Преснякова и Алены Красновой КП

На своей странице в Instagram, где за ним следит более 400 тыс пользователей, внук Пугачевой регулярно делится видео со своих выступлений, а также личными фото с женой.

Никита Пресняков и Алена Краснова Instagram @npresnyakov

Никита Пресняков Instagram @npresnyakov

Никита Пресняков и Алена Краснова Instagram @npresnyakov

Никита Пресняков и Алена Краснова Instagram @npresnyakov

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Никита Пресняков оставил резкий комментарий под постом Аллы Пугачевой в Instagram.

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