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30 марта • обновлено в 23:49
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Винокур раскрыл подробности состояния заразившегося коронавирусом Лещенко

4.9т
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Российский юморист Владимир Винокур прокомментировал самочувствие Льва Лещенко, у которого ранее был диагностирован коронавирус.

Так, по его словам, после госпитализации певец уже идет на поправку. Однако пока неизвестно, когда его выпишут домой. Об этом сообщает издание "Пятый канал".

Лев Лещенко и Владимир Винокур

Лев Лещенко и Владимир Винокур

Фото: strana.ua

"Разговаривали с ним, на улучшение пошел, все хорошо, но еще неизвестно, когда выпишут, сам жду", – поделился Винокур.

Напомним, что Лещенко и его супруга Ирина были госпитализированы с двухсторонней пневмонией в инфекционный центр в Коммунарке 24 марта. Позже врачи сообщили, что у артиста подтвердилась коронавирусная инфекция COVID-19.

Лев Лещенко с женой Ириной

Лев Лещенко с женой Ириной

Фото: uznayvse.ru

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, американский актер Марк Блум умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

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Автор
Кристина Долматова
Тема
Коронавирус
Персона
Владимир Винокур
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
А жаль, концерт кабздоха подождет. Билеты можно не сдавать
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