Винник о концертах во время карантина: если все затянется – мы не выдержим

Украинский певец Олег Винник рассказал, что будет с концертной деятельностью многих артистов, если карантин из-за пандемии коронавируса затянется.

Так, по словам певца, сфера культуры может эту пандемию не пережить. Хотя многим людям и кажется – артисты "с жиру бесятся". Об этом Винник сообщил в интервью для программы "Зірковий шлях", опубликованом на сайте телеканала "Україна".

"Не может одна Оля Полякова кричать на весь мир за шоу-бизнес или кто-то за какую-то другую сферу. Но у всех одна и та же ситуация. У нас небольшое количество персонала, но в моем бытии это очень непросто. Если так будет затягиваться, то нет, конечно, не выдержим. Это нужно просто быть неадекватным человеком и не уважать профессию, чтобы сказать, что артисты "с жиру бесятся", – объяснил Винник.

Он также добавил, экономить на качестве и выступать под фонограмму не будет никогда, как и урезать зарплату своей команде, поэтому как быть дальше – пока не знает.

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