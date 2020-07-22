Виктория Булитко кардинально изменила имидж: как выглядит звезда "Дизель шоу"
Виктория Булитко кардинально изменила имидж (Instagram Виктории Булитко).
Украинская актриса, звезда "Дизель шоу" Виктория Булитко удивила поклонников кардинальной сменой имиджа.
Так, знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram видео, на котором позировала с баклажановым цветом волос (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
"Сразу хочу сказать, что я не сумасшедшая! Пока лето, такой яркий цвет очень кстати. Да, сейчас он очень насыщенный, но постепенно будет вымываться и меняться. Продюсер одобрил. Правда, придется обновить или перебрать свой гардероб", – написала Булитко.
Виктория Булитко кардинально изменила имидж (Instagram Виктории Булитко)
Поклонникам понравилась внезапная смена имиджа. Булитко написали, что ей очень идет этот цвет волос, и что выглядит она потрясающе.
Виктория Булитко кардинально изменила имидж: как выглядит звезда "Дизель шоу"
Виктория Булитко кардинально изменила имидж: как выглядит звезда "Дизель шоу"
Виктория Булитко кардинально изменила имидж: как выглядит звезда "Дизель шоу"
Виктория Булитко кардинально изменила имидж: как выглядит звезда "Дизель шоу"
Виктория Булитко кардинально изменила имидж: как выглядит звезда "Дизель шоу"
#ФУКСИЯ 💜🙋♀️😈 ⠀ Сразу хочу сказать, что я не сумасшедшая! Это тоник 😏 Блонд хорош тем, что можно экспериментировать без вреда для волос💆♀️ ⠀ А пока лето, такой яркий цвет очень кстати! Да, сейчас он очень насыщенный, но постепенно будет вымываться и меняться😍😍😍 ⠀ Продюсер одобрил😂👍 ⠀ Правда, придется обновить или перебрать свой гардероб😅😅 P.S. спасибо моему колористу за яркие встречи😅 @eugene_hairdresser #ДИЗЕЛЬШОУ #ВикторияБулитко #булитка #булитко #цветволос #колорист #колорирование #haircolor #hair #haircolorist #Украина #Киев
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