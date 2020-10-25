Вдова Гонгадзе о жизни после смерти мужа: хотела сменить фамилию, но от себя не убежишь

Вдова трагически погибшего в 2000 году украинского журналиста Георгия Гонгадзе Мирослава рассказала, как жила после смерти супруга и почему уехала из Украины в США.

По словам Мирославы Гонгадзе, в день исчезновения супруга, она сразу поняла, что случилось что-то ужасное. После того, как стало понятно, что с Георгием произошла трагедия, она улетела вместе с маленькими дочками в США – там ей предоставили политическое убежище. Об этом шла речь в проекте ЖВЛ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Вдова Гонгадзе добавила, что оставаться в родной стране ей было опасно. За их квартирой постоянно следили, а также прослушивали телефоны. Сама же Мирослава отметила, что не хотела уезжать.

"В тот день я сразу поняла, что случилось что-то ужасное. Мы думали, что его где-то держат, что может нужен какой-то выкуп. Обзванивали больницы, психбольницы, отделения милиции... В Украине мне оставаться было опасно: за квартирой следили, за мной следили, телефоны прослушивали. Я поняла, что мне не к кому обратиться. Я б осталась в Украине, я хотела остаться, однако боялась, что если что-то случится со мной, дети останутся сиротами", – высказалась женщина.

По ее словам, после переезда в США ей было очень тяжело – необходимо было самостоятельно обеспечивать себя и маленьких детей, так как помощь беженцам предоставлялась только первые три месяца. Также Мирослава хотела сменить фамилию.

"Я взяла два чемодана с детскими вещами и фотографиями. В Америке мы жили в полуподвальном помещении, в одного врача дома. Нас поселили туда на три месяца. Я когда переехала в США, хотела сменить фамилию, так как было очень тяжело. Но потом я поняла, что это часть моей жизни и от себя не убежишь. Эта фамилия будет со мной всегда", – откровенно рассказала вдова Гонгадзе.

Спустя 20 лет после трагедии Мирослава продолжает строить успешную карьеру журналиста в США, занимается спортом и много путешествует.

"Время – плохой врач. Раны затягиваются, но все же остаются. Когда я только встретила Георгия, я понимала – это фатально. Не знала почему, но знала, что это будет фатально и это – моя судьба. Я верю, что когда-то смогу вернуться в Украину и работать там", – подытожила она.

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