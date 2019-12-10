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10 декабря • обновлено в 05:59
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Валюхе из "Сватов" – 66: как она выглядела в своей первой роли и сейчас

2.2т
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Российская актриса, звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко 9 декабря отметила свой день рождения.

Так, ей исполнилось 66 лет. В связи с этим OBOZREVATEL решил напомнить, как актриса выглядела на заре своей карьеры и сейчас.

Валюхе из "Сватов" – 66: как она выглядела в своей первой роли и сейчас

кадр сериала "Сваты"

Заслуженная артистка России Татьяна Кравченко (настоящая фамилия Яковлева) родилась 9 декабря 1953 года в Донецке. Девочку воспитывали мать и отчим – родной отец Татьяны умер, когда ей было всего три месяца.

Татьяна Кравченко в молодости

Татьяна Кравченко в молодости

24smi.org

В школе посещала театральный кружок, а в 1971 году уехала в Москву и с первой попытки поступила в Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина, откуда позже перевелась в Школу-студию МХАТ.

Татьяна Кравченко в молодости

Татьяна Кравченко в молодости

24smi.org

На выпускном спектакле Татьяны присутствовал режиссер Марк Захаров: он сразу же пригласил молодую артистку в состав возглавляемой им труппы театра "Ленком". Актриса решила тогда взять псевдоним – фамилию своей прабабушки – и с тех пор известна как Татьяна Кравченко.

Татьяна Кравченко в молодости

Татьяна Кравченко в молодости

кадр фильма "Восьмое чудо света"

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Первыми работами в кино Татьяны Кравченко были фильмы "Приезжая" и "Летняя поездка к морю" (1977, 1978).

Татьяна Кравченко в молодости

Татьяна Кравченко в молодости

кадр фильма "Летняя поездка к морю"

С тех пор она – знаменитая российская актриса кино и театра, но особенно зрители полюбили ее за роль Валюхи, или, точнее, Валентины Петровны Будько в сериале "Сваты".

Валюхе из "Сватов" – 66: как она выглядела в своей первой роли и сейчас

кадр сериала "Сваты"

Замужем Татьяна Кравченко побывала дважды. Первый ее супруг – Владимир Лавинский, художник-постановщик Школы-студии МХАТ. До рождения детей дело не дошло, брак распался спустя два года. Второй муж – продюсер "Ленфильма" Дмитрий Гербачевский, в браке с которым Кравченко прожила шесть лет. Единственная дочь Татьяны – Анна – родилась в этом союзе в 1986 году.

Татьяна Кравченко в спектакле "День опричника" в театре "Ленком"

Татьяна Кравченко в спектакле "День опричника" в театре "Ленком"

portal-kultura.ru

Как известно, в 2015 году Татьяне Краченко был запрещен въезд на территорию Украины из-за того, что она поддержала анексию Крыма Россией и оккупацию Донбасса.

Валюхе из "Сватов" – 66: как она выглядела в своей первой роли и сейчас

кадр сериала "Сваты"

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Автор
Алина Мельник
Темы
Запрет российских звезд в Украине Запрет сериала "Сваты" в Украине
Теги
актриса Сваты кино шоу-бизнес
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