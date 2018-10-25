В юбке ниже колена: как выглядит телохранитель принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл, которые сейчас находятся в туре по Австралии и Океании, не появляются на публике без личного телохранителя.

Как пишет AFP, согласно укоренившимся стереотипам, телохранителем обычно является крупный и мускулистый мужчина в темных очках, которых можно увидеть рядом со многими голливудскими звездами.

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При этом неожиданностью для многих стало то, что телохранителем Меган Маркл и принца Гарри оказалась женщина.

Издание обнародовало фотографии телохранителя королевской пары. Ей оказалась высокая блондинка. На одном из мероприятий на Фиджи она появилась в длинной черно-белой юбке и черной футболке.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, супруга принца Гарри - 37-летняя Меган Маркл и бывшая девушка принца - 32-летняя актриса Дженна Коулман выбрали одинаковые платья от британского бренда Emilia Wickstead для выхода в свет.