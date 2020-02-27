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27 февраля • обновлено в 11:08
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В школе, где учатся дети Кейт Миддлтон, подозрение на коронавирус

1.4т
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В лондонской школе Thomas’s Battersea, где учатся дети герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон и принца Уильяма, объявлен карантин из-за угрозы коронавируса.

Как сообщает The Sun, причина тому – несколько учеников, которые отдыхали в Италии в самый разгар эпидемии в той местности и могли заразиться опасной инфекцией. Сейчас медики проверяют их анализы и ждут результатов. Отмечается, что у двоих учащихся обнаружены схожие симптомы с коронавирусом.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми

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К слову, пока детей проверяют медики для установки точного диагноза, администрация учебного заведения выступила с заявлением.

Лондонская школа Thomas’s Battersea

Лондонская школа Thomas’s Battersea

Фото: thesun.co.uk

"Мы очень серьезно относимся к угрозе распространения вируса. Именно поэтому мы точно следуем всем инструкциям правительства, которые относятся к профилактике и выявлению новых случаев заболевания", – заявила администрация школы.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми

Как сообщал OBOZREVATEL, международный песенный конкурс Евровидение-2020 могут перенести из-за эпидемии коронавируса.

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Автор
Кристина Долматова
Персоны
Принц Уильям Кейт Миддлтон
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