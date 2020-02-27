В лондонской школе Thomas’s Battersea, где учатся дети герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон и принца Уильяма, объявлен карантин из-за угрозы коронавируса.
Как сообщает The Sun, причина тому – несколько учеников, которые отдыхали в Италии в самый разгар эпидемии в той местности и могли заразиться опасной инфекцией. Сейчас медики проверяют их анализы и ждут результатов. Отмечается, что у двоих учащихся обнаружены схожие симптомы с коронавирусом.
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми
К слову, пока детей проверяют медики для установки точного диагноза, администрация учебного заведения выступила с заявлением.
Лондонская школа Thomas’s Battersea
Фото: thesun.co.uk
"Мы очень серьезно относимся к угрозе распространения вируса. Именно поэтому мы точно следуем всем инструкциям правительства, которые относятся к профилактике и выявлению новых случаев заболевания", – заявила администрация школы.
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми
Как сообщал OBOZREVATEL, международный песенный конкурс Евровидение-2020 могут перенести из-за эпидемии коронавируса.
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