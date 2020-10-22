В сети указали на плохую примету на похоронах Скобцевой

В Москве (Россия) простились с 93-летней звездой советского кино Ириной Скобцевой, которая умерла 20 октября.

На траурную церемонию пришли ее родные, коллеги, а также поклонники. Среди присутствующих были замечены Паулина Андреева, Светлана Бондарчук, Алексей Учитель, Сергей Гармаш, Игорь Угольников с женой (фото смотрите ниже).

Гроб с телом артистки несли ее сын Федор Бондарчук, а также внуки Сергей и Константин. В то же время в Telegram-канале "НеМалахов" отметили, что это плохая примета. Согласно с русскими народными традициями, нести гроб должны соседи, знакомые, друзья или коллеги покойной. Но родственникам делать это строго запрещено.

Напомним, Скобцева дебютировала в кино в 1955 году в роли Дездемоны в фильме "Отелло". Всего она снялась в более чем 70 фильмах и сериалах. Она также известна ролями в фильмах "Я шагаю по Москве", "Сережа", "Тридцать три", "Они сражались за Родину", "Мэри Поппинс, до свидания" и другие. Последней ее работой стала роль в детективе "Опасные каникулы" 2016 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в смерти Скобцевой также заметили мистику. Актриса умерла в один день со своим мужем Сергеем Бондарчуком, однако с разницей в 26 лет. Звезды советского кино не стало 20 октября 2020-го, а ее любимого – 20 октября 1994-го.