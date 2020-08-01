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В сети разгорелся спор вокруг архивного фото Высоцкого с женой, сделанного в Париже

Марина Лисничук
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Владимир Высоцкий и Марина Влади

Владимир Высоцкий с Мариной Влади. (izbrannoe.com)

Пользователи сети критически прокомментировали фото величайшего советского актора, поэта и певца Владимира Высоцкого с его женой – французской актрисой и певицей русского происхождения Мариной Влади.

Снимок был сделан в конце 70-х годов в Париже, его опубликовали в Twitter "Исторические фото". При этом о запечатленных на нем улыбающихся супругах подписчики отозвались не совсем лестно.

"Владимир Высоцкий с Мариной Влади в Париже. Франция. 1977 г.", – подписали авторы публикации.

В комментариях под фотографией пользователи заявили, что улыбки Высоцкого и Влади – неестественные и натянуты. Самого же поэта они обозвали "блатным".

Владимир Высоцкий с Мариной Влади в Париже

Владимир Высоцкий с Мариной Влади в Париже (Twitter Исторические фото)

"Улыбаемся и машем – сказал фотограф", "Чем он загонялся, что в 37 лет выглядел на 60?" – "Жизнью в СССР", "Не всякий артист, да и не артист тоже мог вот так свободно бывать в Париже, когда возжелает, и гонять на мерсе по Москве... Только "гонимый" властями однозначно", "Блатным можно было ездить по миру, а простым", "Надо было оставаться", "Вроде как он первый в Москве пригнал Мерседе", "Из грязи в князи, благодаря Марине, святая женщина", – комментируют подписчики.

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей (Twitter Исторические фото)

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей (Twitter Исторические фото)

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей (Twitter Исторические фото)

Скриншот

Скриншот (Twitter Исторические фото)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали фото тайной внучки поэта Владимира Высоцкого, который ушел из жизни более 30 лет назад – Арина Сахарова выросла настоящей красавицей.

СССРВладимир Высоцкий
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