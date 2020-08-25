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В сети ажиотаж из-за "кролика с флагом" на концерте в День Независимости: кто он и с кем выступал

Елена Кордунова
Елена Кордунова
Люди
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Парень в костюме кролика выступил в попурри с украинскими звездами

Парень в костюме кролика выступил в попурри с украинскими звездами. Коллаж

В сети возник скандал из-за выступления украинских звезд на Дне Независимости в центре Киева 24 августа. Многих украинцев возмутило то, что среди 18 выступивших звезд, которые спели попурри из 42 популярных украинских треков, были и те, кто ранее гастролировал по России. Также предметом для обсуждения стал один из героев постановки – парень в костюме кролика с флагом Украины в руках.

Именно он вызвал негодование в сети – пользователи назвали его "клоуном", осудили организаторов концерта и отметили, что в целом постановка с украинскими артистами напомнила "цирк". Также, по мнению многих украинцев, демонстрировать торжественную и веселую обстановку на День Независимости Украины в то время, когда в стране идет война – недопустимо, а "кролик" с флагом – насмешка над национальным праздником.

OBOZREVATEL узнал, кем является герой обсуждений в сети и как он появился в постановке "Песенная история современной Украины".

Парень в костюме кролика вызвал скандал в сети

Парень в костюме кролика вызвал скандал в сети Facebook Lesya Moskalenko

Героем обсуждений в сети стал молодой украинский исполнитель, 17-летний Дмитрий Волканов. Он известен публике как участник и финалист девятого сезона талант-шоу "Х-Фактор" (2018 год).

Дмитрий Волканов в шоу "Х-Фактор"

Дмитрий Волканов в шоу "Х-Фактор" YouTube

Волканов участвовал в проекте в команде певца и продюсера Андрея Данилко и был его "главным любимчиком" на шоу. Парень занял второе место, уступив победу дуэту ZBSband. Тогда 15-летний певец был очень расстроен результатом финала, а его наставник Андрей Данилко пообещал помогать Волканову строить карьеру и сдержал слово. Сейчас Дмитрий является артистом Serduchka band.

Верка Сердючка со своей группой

Верка Сердючка со своей группой Instagram Дмитрия Волканова

Собственно, во время выступления Верки Сердючки (сценический образ Данилко. – Ред.) Дмитрий Волканов и засветился. Он ехал на крыше импровизированного вагона метро на Софийской площади, держал украинский флаг, в то время как Сердючка исполняла трек группы "Океан Ельзы" "Там де нас нема".

В сети ажиотаж из-за выступления Верки Сердючки

В сети ажиотаж из-за выступления Верки Сердючки Instagram Дмитрия Волканова

Отметим, по словам источника в оргкомитете праздничного концерта ко Дню Независимости Украины, никакого символизма в появлении парня-"кролика" с флагом не было, это просто часть постановки номера – ведь Андрей Данилко часто выступает с яркой подтанцовкой.

Дмитрий Волканов на День Независимости

Дмитрий Волканов на День Независимости Instagram Дмитрия Волканова

Сам Дмитрий Волканов также поделился снимками из Софийской площади, где проходили торжественные мероприятия, на личной странице в Instagram.

Дмитрий Волканов во время подготовки к выступлени.

Дмитрий Волканов во время подготовки к выступлени. Instagram Дмитрия Волканова

Дмитрий Волканов и Андрей Данилко

Дмитрий Волканов и Андрей Данилко Instagram Дмитрия Волканова

Отметим, некоторые пользователи сети остро отреагировали на выступление Верки Сердючки в торжественном номере с украинскими звездами. В Facebook возмутились, что организаторы пригласили на праздник звезд с "сомнительным талантом".

"Мне не нравится мысль о двух Украинах. Просто зайцы сих пор не поняли, что с них еще шкурки не содрали, благодаря серьезным дядям и тетям, которые вчера шли по Крещатику. И да. Вы видели кого-то живого, кому это понравилось?" – отметили в сети.

"Наш уютный ФБ-пузырь окончательно осознал всю глубину пропасти между вкусами "пузыря" и вкусами Зеленского. Мы хотим, чтобы этот человек перестал слушать Лепса и Потапа? Вы хотите, чтобы он не приглашал Сердючку с зайчиками и Олю Полякову с полным декольте на государственный праздник? Так он искренне не понимает, как может быть праздник без дискотеки", – добавили другие.

В сети скандал из-за выступления Сердючки и Волканова

В сети скандал из-за выступления Сердючки и Волканова Facebook

Пользователи сети возмутились из-за выступления Данилко и Волканова

Пользователи сети возмутились из-за выступления Данилко и Волканова Facebook Oleksandr Zinchenko

В сети скандал из-за выступления Данилко и Волканова

В сети скандал из-за выступления Данилко и Волканова Facebook

Попурри на День Независимости Украины: смотреть видео онлайн

Дмитрий Волканов в шоу "Х-Фактор":

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