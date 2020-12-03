В сеть слили фото "Холостячки" с вероятным победителем шоу: Мишина прокомментировала слухи

Украинская актриса, главная героиня "Холостячки" Ксения Мишина прокомментировала слухи о том, что в финале шоу она якобы выбрала 36-летнего юриста Евгения Ковтуненко. Напомним, что ранее в сети появились фото, на которых артистку запечатлели в объятиях мужчины уже после проекта.

В интервью YouTube-программе "Ходят слухи" Мишина призналась, что эти снимки были сделаны во время ее участия в одиннадцатом эфире "Танців з зірками", в котором она стала приглашенной судьей. Артистка отметила, что Евгений приезжал к ней, чтобы просто поддержать (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Да, Женя приезжал ко мне, когда я была судьей в "Танцях". Он подарил мне букет цветов, хотел поддержать. Это не был специальный слив от канала. Я не знаю, кто нас сфотографировал. Я вообще не поняла этого снимка. Его распространила в сети какая-то фан-группа", – заявила Мишина.

Напомним, что после одиннадцатого эфира шоу "Танці з зірками" приглашенную судью Ксению Мишину раскритиковали в сети из-за низких оценок, которые она выставляла солистке группы The Hardkiss Юлии Саниной. После чего актриса резко ответила "хейтерам".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главная героиня реалити "Холостячка" Ксения Мишина призналась, кто из участников шоу ее разочаровал.