Пьяная звезда "Молодежки" устроила дебош в аэропорту: видео

В аэропорту Краснодара задержали известного актера сериалов Тимура Ефременкова ("Легенда №17", "Молодежка"), который в момент задержания находился в состоянии алкогольного опьянения.

"На входе в здание аэровокзала "Международного аэропорта Краснодар" один из пассажиров во время досмотра нецензурно выражался и оскорблял сотрудников службы авиационной безопасности, тем самым нарушая общественный порядок", — сообщили "Интерфакс-Юг" в аэропорту.

Тимур Ефременков "Молодежка"

Позже стало известно, что это может быть Ефременков.

"Сотрудники досмотра не пустили его на территорию аэропорта. Сейчас его везут в Советский районный суд Краснодара, где он будет привлечен к административной ответственности", — уточнили в аэропорту.

Вскоре сам актер подтвердил эту информацию, опубликовав в сети видео из полицейской машины.

"Меня сняли с рейса, потому что я не понравился каким-то женским особям. Меня везут куда-то...брат, меня надо спасать", — обратился к кому-то на видео Ефременков.

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