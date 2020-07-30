В России расчленили рэпера: жена постирала органы в машинке и отварила - СМИ

СМИ распространили фейковую информацию, что Марина Кохал, которая расчленила тело своего мужа, российского рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) и спрятала его в пакеты, предварительно постирала органы в стиральной машинке.

Об этом сообщили в Telegram каналах FTP и "Рифмы и Панчи". По их информации, все конечности музыканта были идеально отпилены, а часть внутренних органов была отварена в соли (снимки 18+).

Марина Кохал расчленила мужа LifeShot

"Жена заявляла, что он просто передозировал наркотиками, но шприц она якобы "случайно выбросила". Обрабатывать тело на части помогала мать жены рэпера. Если Картрайт умер 25 июля, как сообщалось ранее, то жена несколько дней общалась в соцсетях с аккаунтов мужа, писала от его имени", – говорится в сообщении.

Картрайт с женой Сплетник

Однако в полиции ранее опровергли эту информацию. Первичный анализ не обнаружил наркотиков в организме умершего рэпера. В то же время в организме покойного нашли следы этанола – он мог отравиться алкоголем. Оперативники предполагают, что Кохал могла быть под влиянием каких-либо веществ, пишет Telegram-канал Mash.

Тело Картрайта расчленила жена и разложила по пакетам Telegram канал Mash

Энди Картрайту было 30 лет. Он родился в Украине. Начинал читать рэп в своем окружении. В конце 2013 года Энди записал альбом про глухого кота. В своей символике, по словам фанатов, Энди использовал мистические темы. Он принимал участие в различных музыкальных проектах, в том числе в знаменитом "Версус-баттле" (Versus Battle). Последний раз был в сети 27 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский рэпер украинского происхождения Энди Картрайт (Александр Юшко) скончался в Санкт-Петербурге. Марина Кохал якобы узнала о смерти мужа, рэпера Энди Картрайта, никому об этом не рассказала, расчленила тело и разложила по пакетам. На четвертый день она позвонила адвокату и сообщила о случившемся. Тот, в свою очередь, сообщил в полицию.