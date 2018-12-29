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''В отчаянии'': Лорак блеснула откровенным нарядом после слухов о разводе

1.1тЧитать материал на украинском

Украинская певица Ани Лорак, которая недавно всколыхнула сеть слухами о своем разводе, появилась на публике в откровенном наряде. Так, певица надела короткое блестящее платье и туфли на высоком каблуке.

Пользователи сети не оценили такой провокационный образ и накинулись на певицу с критикой. Снимок Лорак разместила на своей странице в Instagram.

''В отчаянии'': Лорак блеснула откровенным нарядом после слухов о разводе

Tv.ua

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Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

Фолловеры певицы отметили, что она выглядит слишком откровенно и не умеет правильно подбирать обувь под свои наряды.

''В отчаянии'': Лорак блеснула откровенным нарядом после слухов о разводе
''В отчаянии'': Лорак блеснула откровенным нарядом после слухов о разводе
''В отчаянии'': Лорак блеснула откровенным нарядом после слухов о разводе
''В отчаянии'': Лорак блеснула откровенным нарядом после слухов о разводе
''В отчаянии'': Лорак блеснула откровенным нарядом после слухов о разводе
''В отчаянии'': Лорак блеснула откровенным нарядом после слухов о разводе
''В отчаянии'': Лорак блеснула откровенным нарядом после слухов о разводе

Как писал OBOZREVATEL, Ани Лорак и ее муж Мурат Налчаджиоглу прожили вместе 9 лет, также у них есть совместная 7-летняя дочь. О том, с кем останется девочка, неизвестно.

Впервые информация, что певица все же решила развестись с супругом-изменщиком, появилась в октябре 2018 года. Позже стало известно, что бракоразводный процесс Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу может затянуться на несколько лет, так как существует ряд тонкостей из-за разного гражданства супругов. Лорак является гражданкой Украины, Мурат же – гражданин Турции.

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