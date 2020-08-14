В Одессе умер старейший практикующий врач Украины: ему было 102 года

В Одессе 12 августа на 103-м году жизни скончался старейший практикующий врач Украины, дерматолог Петр Петросян.

Церемония прощания с самым уважаемым врачом страны состоится 14 августа в 11:00 в Доме офицеров, сообщается на сайте Одесского горсовета.

"Одесский городской голова, Одесский городской совет и его исполнительный комитет выражают глубокие соболезнования родным и близким Петра Аслановича в связи с тяжелой утратой", – сказано в сообщении.

Петр Петросян проработал 78 лет

Петр Петросян родился в 1918 году. В 1942-м он по ускоренной программе окончил Азербайджанский мединститут и прошел обучение на военного врача. Был участником боевых действий на фронтах Второй мировой войны на должности старшего врача авиаполка, был ранен и награжден многочисленными орденами и медалями.

После окончания войны Петросян работал в Одесском военном госпитале, а затем – в медицинском центре на Жуковского. Его общий трудовой стаж составляет 78 лет, 37 из которых он отдал работе в медцентре "Одессфарм".

Петросян был заслуженным врачом Украины, автором 25 научных работ и 10 рационализаторских предложений. Отмечается, что он пользовался заслуженным уважением среди коллег, а пациенты приезжали лечиться к нему не только из Одессы, а также из других городов Украины и из-за границы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте на 88-м году жизни умер знаменитый оперный певец, народный артист Украины Анатолий Мокренко.