В Казахстане убили экс-звезду КВН

Экс-участник сборной Актобе по КВН Данияр Алимбаев убит в казахстанском городе Актау.

Об этом сообщает Lada.kz. Согласно данным издания, инцидент произошел в ночь на 21 июля примерно в 03:30 по местному времени (01:30 мск) в шестом микрорайоне возле одного из баров. Алимбаева ударили ножом в ногу. Врачи не смогли его спасти, он скончался в больнице.

Пресс-служба Департамента внутренних дел Мангистауской области сообщила о задержании троих подозреваемых в убийстве. По данному факту ведется досудебное расследование.

У 32-летнего Алимбаева остались жена и четверо детей. Он является бывшим участником сборной команды Актобе по КВН.

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