Голливуд потеряет $20 млрд из-за коронавируса

Эксперты The Hollywood Reporter подсчитали, что из-за вспышки нового китайского коронавируса COVID-19 Голливуд может потерять порядка $20 млрд.

Так, по их словам, на это указывает то, что сейчас кинотеатры уже переносят показы фильмов. В настоящее время финансовые потери американской киноиндустрии уже составили 7 миллиардов долларов сборов с кинопроката. Об этом говориться на официальном сайте издания.

Фото: wikipedia.org

Отмечается, что в частности, пришлось перенести премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Ожидается, что кинокомпании могут лишиться из-за этого $30–50 млн.

Кадр из фильма "Не время умирать" Фото: film.ru

Кроме того, по словам издания, потерять часть своих доходов могут и киностудии, отложившие съемочный процесс своих лент. К слову, Disney будет терять $300–350 в день из-за приостановки съемок фильма "Русалочка".

Холли Бэйли станет новой русалочкой Ариэль Фото: cosmo.ru

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко заразилась новым китайским коронавирусом COVID-19.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!