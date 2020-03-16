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16 марта • обновлено в 10:19
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В Голливуде подсчитали убытки от коронавируса

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Эксперты The Hollywood Reporter подсчитали, что из-за вспышки нового китайского коронавируса COVID-19 Голливуд может потерять порядка $20 млрд.

Так, по их словам, на это указывает то, что сейчас кинотеатры уже переносят показы фильмов. В настоящее время финансовые потери американской киноиндустрии уже составили 7 миллиардов долларов сборов с кинопроката. Об этом говориться на официальном сайте издания.

Голливуд потеряет $20 млрд из-за коронавируса

Фото: wikipedia.org

Отмечается, что в частности, пришлось перенести премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Ожидается, что кинокомпании могут лишиться из-за этого $30–50 млн.

Кадр из фильма "Не время умирать"

Кадр из фильма "Не время умирать"

Фото: film.ru

Кроме того, по словам издания, потерять часть своих доходов могут и киностудии, отложившие съемочный процесс своих лент. К слову, Disney будет терять $300–350 в день из-за приостановки съемок фильма "Русалочка".

Холли Бэйли станет новой русалочкой Ариэль

Холли Бэйли станет новой русалочкой Ариэль

Фото: cosmo.ru

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко заразилась новым китайским коронавирусом COVID-19.

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Автор
Кристина Долматова
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