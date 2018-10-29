''Уже невозможно'': поддерживающий ''русский мир'' рокер размечтался о последнем сроке Путина

Легендарный российский рок-музыкант Гарик Сукачев мечтает, чтобы это был последний срок Владимира Путина на должности президента РФ.

Об этом музыкант рассказал в интервью российскому изданию "ТВК". Сукачев считает, что в России появилась тенденция к революции.

"Еще не назрела революционная ситуация, о которой Ленин писал в апрельских тезисах. Но к этому все идет. Это ужасная тенденция", - сказал он.

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"И правительство, и Путин живут в каких-то шорах. Я был бы счастлив, если бы это был последний срок Владимира Путина. Я говорил, что у нас слабое правительство. Я не был удивлен, что премьер-министром снова стал Медведев, потому что предполагаю, зачем это нужно. Правительство должно в полном составе уйти в отставку. Пусть не сейчас, мы потерпим четыре года. Лично я потерплю, а дальше придется делать выбор: присоединяться к оппозиции или нет. И я думаю, что таким образом мыслю не я один в стране", - убежден музыкант.

Ватник Сукачев внезапно ох*ел от реальности pic.twitter.com/z3n3SBx5GF — Mikhail Golub (@golub) 29 октября 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Гарик Сукачев высказал свою позицию по поводу войны в Украине. Он считает, что РФ виновата лишь в том, что защищает свои интересы и никакой ответственности за свои действия она нести не должна.

Кроме того, по его мнению, Крым принадлежит России, так как россияне за него 300 лет воевали.