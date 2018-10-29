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''Уже невозможно'': поддерживающий ''русский мир'' рокер размечтался о последнем сроке Путина

2.4тЧитать материал на украинском

Легендарный российский рок-музыкант Гарик Сукачев мечтает, чтобы это был последний срок Владимира Путина на должности президента РФ.

Об этом музыкант рассказал в интервью российскому изданию "ТВК". Сукачев считает, что в России появилась тенденция к революции.

"Еще не назрела революционная ситуация, о которой Ленин писал в апрельских тезисах. Но к этому все идет. Это ужасная тенденция", - сказал он.

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"И правительство, и Путин живут в каких-то шорах. Я был бы счастлив, если бы это был последний срок Владимира Путина. Я говорил, что у нас слабое правительство. Я не был удивлен, что премьер-министром снова стал Медведев, потому что предполагаю, зачем это нужно. Правительство должно в полном составе уйти в отставку. Пусть не сейчас, мы потерпим четыре года. Лично я потерплю, а дальше придется делать выбор: присоединяться к оппозиции или нет. И я думаю, что таким образом мыслю не я один в стране", - убежден музыкант.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Гарик Сукачев высказал свою позицию по поводу войны в Украине. Он считает, что РФ виновата лишь в том, что защищает свои интересы и никакой ответственности за свои действия она нести не должна.

Кроме того, по его мнению, Крым принадлежит России, так как россияне за него 300 лет воевали.

Персоны
Гарик СукачевВладимир Путин
Место
Россия
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Вот вчера сосед Сирожа К нам приехал из АТО, У Сирожи нету ножек, Есть контузия з АТО. А теперь Сирожа плачет, Злая мысль ползёт под скальп - Раз без ножек не поскачешь, Значит, он теперь москаль?
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Ватники! По закону жанра вы сейчас должны спросить, кто такой Гарик Сукачёв?
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