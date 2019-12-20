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20 декабря • обновлено в 14:59
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"Проверь!" Успенская без белья сделала Гордону неприличное предложение

4.1т
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Российская певица украинского происхождения Любовь Успенская предложила журналисту Дмитрию Гордону проверить, правда ли это, что она не носит белье.

Так, звезда решилась на такой поступок после того, как в ходе интервью Гордон затронул эту тему. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале "В гостях у Гордона" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Дмитрий Гордон и Любовь Успенская

Дмитрий Гордон и Любовь Успенская

"Правда ли это, что я не ношу белье? Могу доказать — проверь. Я всю жизнь покупаю шикарное белье, мне оно нравиться. Люблю открывать ящик и смотреть на него, но не ношу. Оно мешает", — призналась Успенская.

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Кроме того, певица добавила, что юморист Тимур Батрутдинов уже засовывал ей руку под кофту, чтобы узнать, носит ли она белье.

Дмитрий Гордон и Любовь Успенская

Дмитрий Гордон и Любовь Успенская

"Были на шоу "Бар в большом городе". Меня спросила ведущая, делала ли я покупки, о которых жалею. И я рассказала про белье, которое покупаю и не ношу. А Батрутдинов говорит: "Правда, можно проверить?" Засунул руку и убедился", — подытожила Успенская.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Любовь Успенская в интервью Дмитрию Гордону рассказала о том, что однажды ей приснился эротический сон с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Любовь Успенская
Место
Россия
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