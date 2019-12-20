"Проверь!" Успенская без белья сделала Гордону неприличное предложение

Российская певица украинского происхождения Любовь Успенская предложила журналисту Дмитрию Гордону проверить, правда ли это, что она не носит белье.

Так, звезда решилась на такой поступок после того, как в ходе интервью Гордон затронул эту тему. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале "В гостях у Гордона" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Дмитрий Гордон и Любовь Успенская

"Правда ли это, что я не ношу белье? Могу доказать — проверь. Я всю жизнь покупаю шикарное белье, мне оно нравиться. Люблю открывать ящик и смотреть на него, но не ношу. Оно мешает", — призналась Успенская.

Кроме того, певица добавила, что юморист Тимур Батрутдинов уже засовывал ей руку под кофту, чтобы узнать, носит ли она белье.

Дмитрий Гордон и Любовь Успенская

"Были на шоу "Бар в большом городе". Меня спросила ведущая, делала ли я покупки, о которых жалею. И я рассказала про белье, которое покупаю и не ношу. А Батрутдинов говорит: "Правда, можно проверить?" Засунул руку и убедился", — подытожила Успенская.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Любовь Успенская в интервью Дмитрию Гордону рассказала о том, что однажды ей приснился эротический сон с президентом РФ Владимиром Путиным.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!