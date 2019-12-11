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11 декабря • обновлено в 15:27
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"Ушат де*ьма!" Тодоренко разрыдалась у Собчак из-за травли в Украине

1.7т
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Украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, расплакалась во время интервью с журналисткой Ксенией Собчак.

Видео опубликовано на официальном Yuotube-канале "Осторожно Собчак".

"Ушат де*ьма!" Тодоренко разрыдалась у Собчак из-за травли в Украине

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Тодоренко заявила, что у нее в семье тема политики – табу, а ее родители до сих пор живут в Одессе.

"Это очень сложная тема. Сложно сохранять какой-то нейтралитет. Обидно, что зачастую артисты становятся камнем преткновения в таких случаях. Вся травля падает на плечи обычных певцов, которые не разбираются в этом всем. Это очень тяжело. Мой муж не может познакомиться с моим дедушкой", - сказала она.

"Ушат де*ьма!" Тодоренко разрыдалась у Собчак из-за травли в Украине

Скриншот из видео

"Ушат де*ьма!" Тодоренко разрыдалась у Собчак из-за травли в Украине

Скриншот из видео

"Ушат де*ьма!" Тодоренко разрыдалась у Собчак из-за травли в Украине

Скриншот из видео

"Мой муж россиянин, а я украинка. И на него точно так же может вылиться ушат д*рьма: "А, у тебя жена хохлушка, понятно..." Зачем быть такими злыми, я не понимаю. Разве плохо, что мы объединились?" – сказала певица.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Тодоренко рассказала о конфликте с телеведущим Андреем Бедняковым, с которым она снималась в проекте "Орел и Решка".

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Автор
Мария Дидык
Персоны
Регина Тодоренко Ксения Собчак
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Шлюха паршивая !
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