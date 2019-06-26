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"Уроды есть": звезда "Мастера и Маргариты" высказался о конфликте между Россией и Грузией

5.2тЧитать материал на украинском

Актер театра и кино, народный артист СССР Олег Басилашвили прокомментировал протесты, которые происходят в Грузии, где тысячи местных жителей выступили против России.

Басилашвили заявил, что наладить отношения между странами поможет взаимная помощь в трудных ситуациях, пишет "360".

Олег Басилашвили

Олег Басилашвили

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"Мы — русские и грузины — всегда были дружны… Закон грузинской семьи — любого гостя встречай как самого дорогого человека. А что касается уродов, так они есть в каждой стране. И в Грузии, и в России в не меньшей степени", - заявил артист.

Олег Басилашвили

Олег Басилашвили

Spb.kp.ru

Как ранее писал OBOZREVATEL, культовый грузинский актер Вахтанг Кикабидзе гневно высказался о протестах в Грузии. Артист заявил, что правительство Грузии заслужило такую реакцию от населения, так как "начало играть с Россией в одну игру".

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Персона
Олег Басилашвили
Место
Россия
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
"А что касается уродов, так они есть в каждой стране." А что делать, когда уродом является президент страны и подавляющее большинство правительства? Получается, нормальные люди выбрали уродов? Вот и вывод: надо помочь "нормальным людям" осознать свою ошибку и выбрать адекватное правительство. Поможем через санкции.
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Звезда «Мастер и Маргарита»? Охренеть. Папуасы, у вас «Служебный роман», «Вокзал для двоих», «Осенний марафон», «О бедном гусаре замолвите слово» запрещены что ли?
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Как то уродов ...в Грузии ..намного больше..там одни уроды
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2 из 3 ответов | показать все
Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Понч Какес, вот как раз Каспаровым вы могли бы гордиться... Все остальные - это биомусор.
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леня зе
леня зе
Понч Какес, та погодь а если тебя грязью поливает президент лаврушников.гражданка Франции.получившая гражданство в августе 18 года.
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