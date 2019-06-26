"Уроды есть": звезда "Мастера и Маргариты" высказался о конфликте между Россией и Грузией

Актер театра и кино, народный артист СССР Олег Басилашвили прокомментировал протесты, которые происходят в Грузии, где тысячи местных жителей выступили против России.

Басилашвили заявил, что наладить отношения между странами поможет взаимная помощь в трудных ситуациях, пишет "360".

Олег Басилашвили РИА Новости

"Мы — русские и грузины — всегда были дружны… Закон грузинской семьи — любого гостя встречай как самого дорогого человека. А что касается уродов, так они есть в каждой стране. И в Грузии, и в России в не меньшей степени", - заявил артист.

Олег Басилашвили Spb.kp.ru

Как ранее писал OBOZREVATEL, культовый грузинский актер Вахтанг Кикабидзе гневно высказался о протестах в Грузии. Артист заявил, что правительство Грузии заслужило такую реакцию от населения, так как "начало играть с Россией в одну игру".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!