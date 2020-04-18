"Умрем рядом": жена Джагарханяна срочно вернулась из США и сделала тревожное признание

Бывшая супруга 84-летнего советского и российского актера Армена Джигарханяна Татьяна Власова срочно прилетела к нему из США, заявив, что они будут "умирать рядом".

Так, ранее стало известно, что состояние Джигарханяна со временем ухудшается. Поэтому, несмотря на карантин по всему миру, Власова прилетела в Москву из Лас-Вегаса, пишет "Собеседник".

Армен Джигарханян и Татьяна Власова stuki-druki.com

Сын 84-летнего актера и Власовой Степан Джигарханян рассказал, что его мать, узнав о состоянии артиста и об осложнении ситуации с коронавирусом в России, бросила все дела и вылетела в Москву, собравшись всего за 3 часа.

Сама женщина отметила, что ей пришлось двое суток добираться к мужу. Вероятно, состояние актера может значительно ухудшиться в любой момент.

"Я хочу быть с ним в трудную минуту. Если распорядится судьба — умрем рядом!" – отметила Татьяна.

Как сообщал OBOZREVATEL, о плохом состоянии здоровья Армена Джигарханяна уже давно ходят слухи. В августе 2018 сообщалось, что он почти не может самостоятельно передвигаться. С тех пор он практически прекратил появляться на публике.

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