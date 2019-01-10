Умер знаменитый автор одного из символов Киева

В Киеве 10 января умер бывший главный художник украинской столицы Георгий Куровский.

Об этом рассказал на своей странице в Facebook бывший мэр города Леонид Косаковский, выразив соболезнования.

"Получил печальное известие. Ушел из жизни Георгий Куровский – бывший главный художник города. Светлая ему память, пусть покоится с миром", – подписал Косаковский.

Георгий Куровский Корреспондент

Георгий Куровский был одним из авторов скульптуры архангела Михаила, которая установлена на Майдане Независимости. Это произведение искусства находилось перед входом в Главпочтамт и считалось одним из символов столицы. Она стояла на колонне из белого мрамора из Италии. Впоследствии скульптуру перевезли в Донецк, а на ее месте установили постамент с глобусом.

Архангел Михаил wikipedia

Она представляет собой фигуру архангела в виде худощавого юноши в полный рост, одетого в длинный развевающийся плащ. В правой руке он держит меч, а в левой — щит.

Куровский заметил, что с высоты птичьего полета улицы Киева напоминают человеческое лицо. Когда на снимке со спутника убрали постройки и оставили рельеф, его слова подтвердились.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 января в Киеве умер известный краевед и историк Дмитрий Малаков в возрасте 82 лет.