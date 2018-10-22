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Умер переживший ядерную бомбардировку лауреат Нобелевской премии по химии

1.8тЧитать материал на украинском

Японский химик и биолог Осаму Симомура, получивший Нобелевскую премию по химии за открытие и развитие использования зеленого флуоресцентного белка, умер в возрасте 90 лет.

Симомура удостоился престижной награды в 2008 году вместе с двумя американскими учеными - Роджером Тсьеном и Мартином Чалфи. Об этом сообщает NHK.

Zhang Yuwei / ZumaPress / Globallookpress.com

Zhang Yuwei / ZumaPress / Globallookpress.com

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Зеленый флуоресцентный белок медузы Aequorea victoria, который он изучал, в настоящее время служит в качестве светящейся метки для определения количества синтезируемого в клетке белка и для доказательства присутствия в клетке специфических соединений.

Перед смертью ученый вернулся в Нагасаки, чтобы провести время с семьей.

Как ранее писал OBOZREVATEL, ученые записали жуткие звуки в Антарктиде.

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