Украинские артисты, продюсеры и представители шоу-бизнеса объединились во "Всеукраинский профессиональный союз работников музыкальной индустрии".

Работа по созданию профильной организации велась давно, но острая необходимость в ней возникла именно из-за введения карантинных мероприятий, когда вся музыкальная индустрия остановила свою деятельность на неопределенный срок. Так, представители творческих профессий собираются предложить государству конкретный план развития отрасли, которая, по их мнению, имеет большой экономический и культурный потенциал. Об этом изданию OBOZREVATEL сообщили в Secret Service EA.

Оля Полякова Пресс-служба

Представители 16-ти областных организаций согласовали устав и создание "Всеукраинской профессионального союза работников музыкальной индустрии" и избрали членов правления и наблюдательного совета Профсоюза.

"Это признак совершеннолетия музыкальной индустрии, за эти годы выросла до полноценного общения с государством. Всеукраинский профсоюз – это мощная форма общественного объединения, которая имеет значительный перечень юридических инструментов для защиты профессиональных интересов представителей музыкальной сферы, авторских прав, создания современного законодательства, инвестиционного климата, налоговой политики и отраслевой программы развития", – отметил источник

Украинские артисты и продюсеры объединились в музыкальный профсоюз: что это значит Пресс-служба

Официальный документ о государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины получили председатель Профсоюза продюсер Михаил Ясинский, заместитель председателя Профсоюза и правовед Анна Степаненко, а также популярная украинская певица Оля Полякова, которая является членом правления.

Украинские артисты и продюсеры объединились в музыкальный профсоюз: что это значит Пресс-служба

К Профсоюзу уже присоединились и другие представители музыкальной индустрии: режиссер Алан Бадоев, продюсер Юрий Никитин, директор и совладелец музыкального издательства Best Music Марьяна Воронина, музыкант и основатель LiRoom.com.ua Алексей Бондаренко, продюсер и звукорежиссер Вадим Лисица, председатель всеукраинской ассоциации дистрибьюторов, производителей и продавцов профессионального звукового и светового оборудования Ольга Кушпитовская, певица и автор песен Татьяна Решетняк (TAYANNA), основательница форума концертной индустрии Kyiv Music Days Евгения Стрижевская, директор музыкальной PR/Digital агентства "Много воды" Александр Вареница, промоутер и организатор фестивалей Ростислав Кулик, музыкант, саунд-продюсер и автор песен проекта Cape Cod Максим Сикаленко и другие.

Украинские артисты и продюсеры объединились в музыкальный профсоюз: что это значит Пресс-служба

Первым шагом членов профсоюза стало представление в Верховную Раду Украина предложения о создании профильного подкомитета музыкальной индустрии. По результатам заседания Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, инициативу восприняли положительно и уже в сентябре будут рассматривать вопрос о создании такого подкомитета.

Украинские артисты и продюсеры объединились в музыкальный профсоюз: что это значит Пресс-служба

В планах Украинского музыкального Профсоюза – также разработка программы развития музыкальной индустрии на 5 лет, которая будет предложена государству.

Украинские артисты и продюсеры объединились в музыкальный профсоюз: что это значит Пресс-служба

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский шоумен Алексей Потапенко (Потап) и солист группы "Время и Стекло" Позитив высказались, как пандемия коронавируса коснулась звезд шоу-бизнеса. По словам артистов, "корона" сняла корону со всех певцов. Они отметили, что сейчас людям не нужны все их "понты, золото, деньги и дорогие клипы".