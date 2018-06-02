"Україна має талант", X-Factor, "Танцюють Всі": умер известный украинский хореограф и режиссер

В пятницу, 1 июня, в возрасте 32 лет ушел из жизни молодой украинский хореограф и режиссер Николай Бойченко, который известен по участию в проекте "Танцуют все".

Об этом сообщила балерина и коллега хореографа Даша Маликова в Facebook.

"Высокий полёт Бойченко Николая - талантливого режиссёра, неповторимого хореографа, артиста и красивого человека был прерван вчера, 1 июня 2018 года. Каждого, кто считает за честь сопроводить аплодисментами его финальное шествие, просим вторник оставить свободным от прочих планов. Семья и Друзья Николая", - написала она.

В комментариях пишут, что причиной смерти могли стать последствия воспаления легких.

Как известно, Николай Бойченко основал в Киеве свой собственный балет D'Arts Dance Project.

Впоследствии, он стал режиссером-постановщиком на проекте "Україна має талант", хореографом постановщиком в шоу X-Factor, America's Got Talent, "Танцюють всі" и др. Также работал ведущим прогноза погоды на телевидении. Кроме того, в последнее время Бойченко сотрудничал с телеканалами "СТБ" и "1 + 1".

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июня в США умер известный блюзмен Эдди Клируотер.