Участник шоу 'Холостячка' переболел коронавирусом и назвал симптомы

Участник реалити-шоу "Холостячка" Андрей Шатырко признался, что переболел коронавирусом и рассказал о симптомах заболевания.

По его словам, это был сложный для него период. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Мое состояние было такое же, как однажды два года назад во время выступления на ивенте сразу после двух длительных перелетов и одной бессонной ночи", – сообщил Андрей.

Так, у него постоянно была температура и возбужденная нервная система.

"Я нервный и тревожный, голова болит и становится тяжелой, температура постоянно плавает. В таком состоянии хочется только лежать и пить много чая. Что я и делал + конечно же, витамины и лекарства", – рассказал участник реалити-шоу.

Также Шатырко дал советы тем, кто также заболел COVID-19.

Сразу идти к доктору и сдать анализы крови.

Сидеть дома, правильно питаться, пить очень много теплой воды и стараться отдыхать.

Не бежать через неделю, когда "отпустило" по делам, а переждать-таки две недели.

Медитировать и отдыхать от гаджетов – помогает выровнять нервную систему.

Андрей добавил, что на этом ничего не заканчивается. Теперь он будет восстанавливать свой организм и беречь себя еще сильнее.

Как сообщал OBOZREVATEL, на шоу "Холостячка" разгорелся скандал из-за прошлых отношений участника.