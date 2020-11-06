Участник шоу "Холостячка" переболел коронавирусом и назвал симптомы
Для парня это был сложный период
У него сильно возбудилась нервная система
Шатырко также дал советы тем, кто заболел
Участник реалити-шоу "Холостячка" Андрей Шатырко признался, что переболел коронавирусом и рассказал о симптомах заболевания.
По его словам, это был сложный для него период. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.
"Мое состояние было такое же, как однажды два года назад во время выступления на ивенте сразу после двух длительных перелетов и одной бессонной ночи", – сообщил Андрей.
Так, у него постоянно была температура и возбужденная нервная система.
"Я нервный и тревожный, голова болит и становится тяжелой, температура постоянно плавает. В таком состоянии хочется только лежать и пить много чая. Что я и делал + конечно же, витамины и лекарства", – рассказал участник реалити-шоу.
Также Шатырко дал советы тем, кто также заболел COVID-19.
Сразу идти к доктору и сдать анализы крови.
Сидеть дома, правильно питаться, пить очень много теплой воды и стараться отдыхать.
Не бежать через неделю, когда "отпустило" по делам, а переждать-таки две недели.
Медитировать и отдыхать от гаджетов – помогает выровнять нервную систему.
Андрей добавил, что на этом ничего не заканчивается. Теперь он будет восстанавливать свой организм и беречь себя еще сильнее.
Как сообщал OBOZREVATEL, на шоу "Холостячка" разгорелся скандал из-за прошлых отношений участника.