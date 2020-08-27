Убийца Джона Леннона в 11-й раз пытался выйти на свободу

Убийца одного из участников культовой группы "The Beatles" Джона Леннона Марк Чепмен в 11-й раз получил отказ в досрочном освобождении из тюрмы.

Об этом сообщает издание Reuters. По словам инсайдеров, новое заявление 65-летний осужденный сможет подать только в августе 2022 года. В прошлый раз Чемпен просил об освобождении в 2018 году, однако ему отказали, объяснив, что его выход из тюрьмы будет "несовместим с благополучием и безопасностью общества". В этот раз объяснений отказа пока не последовало.

Сейчас Джон утверждает, что "давно перестал быть тем беспокойным молодым человеком, который застрелил одного из самых известных людей в мире, чтобы прославиться". Однако комиссия по условно-досрочному освобождению постоянно отклоняет прошения мужчины, ссылаясь на соответствующие прошения вдовы музыканта Йоко Оно. 87-летняя японка категорически против освобождения Чепмена.

Убийце Джона Леннона Марку Чепмену в 11-й раз отказали в досрочном освобождении

Напомним, 8 декабря 1980 года Чепмен пять раз выстрелил в Джона Леннона возле его дома в Нью-Йорке, когда тот вместе со своей женой Йоко Оно возвращался из студии звукозаписи. Четыре пули попали в музыканта и оказались смертельными. За несколько часов до этого Марк встретил Леннона на улице и попросил у него автограф.

Джон Леннон и Йоко Оно (фото – cheatsheet.com)

Марка Чепмена приговорили к пожизненному заключению с правом просить об условно-досрочном освобождении через 20 лет. Начиная с 2000 года он подает прошения об освобождении каждые два года.

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