У Ротару рассказали о впечатляющих заработках певицы: выросли в 4 раза

Украинская артистка София Ротару увеличила свои гонорары за выступления на корпоративах в 4 раза за последние 20 лет.

Промоутер и генеральный директор компании "Ру-концерт" Евгений Морозов рассказал, что в 1998 году выступление Ротару в России стоило около 17 тысяч долларов. Сейчас же, несмотря на кризис из-за пандемии коронавируса стоимость корпоратива у певицы составляет не менее 70 тысяч долларов, пишет "Комсомольская правда".

"Я тут интересный прайс нашел 98 года. Докризисный. Гонорар Аллы Пугачевой в то время составлял 25 тысяч долларов. София Ротару стоила 17 тысяч долларов. В то время это тоже были большие деньги. В 2000 годах появилась новая элита. А где им общаться? На банкетах артистов слушать. Вот гонорары и взлетели", – поделился Морозов.

София Ротару РИА Новости

Сейчас же, к примеру, София Ротару берет за одно корпоративное выступление около 70 тысяч долларов, что в четыре раза больше, чем в "нулевые". Звезда привыкла к такому вознаграждению и отказываться от него не хочет.

"Цены никто из артистов не хочет опускать. А значит, наши звезды в ближайшие полтора года будут сидеть без работы. Либо будут вынуждены опустить гонорар до 500 тысяч рублей", – подчеркнул промоутер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евгений Морозов рассказал, какой максимальный гонорар получила Алла Пугачева за выступление на корпоративе. Он уточнил, что это стало рекордной суммой в истории российского шоу-бизнеса.