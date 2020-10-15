У Пугачевой родилась внучка: в сети показали первое фото

В сети опубликовали первое фото новорожденной внучки певицы Аллы Пугачевой – дочь единого племянника Примадонны Владислава появилась на свет в августе, однако пара скрывала этот факт.

Новоиспеченная мама Гузель на своей странице в Instagram поделилась первым снимком с маленькой Евгенией во время осенней прогулки в парке (фото смотрите ниже).

Отметим, жена Владислава должна была родить в сентябре. Но она попала в реанимацию, пролежала там месяц, и ребенок родился 3 августа.

Напомним, племянник Аллы Пугачевой Владислав женился в июне 2019 года. Мужчина расписался со своей любимой Гузель в Перовском ЗАГСе Москвы в присутствии близких друзей и родственников. Знаменитая тетя жениха, несмотря на приглашение, на церемонию не пришла.

У Владислава также растет сын Евгений от предыдущих отношений. Однако мужчина долгое время страдал от алкогольной зависимости, поэтому мальчика забрала на воспитание Пугачева. Сейчас он живет у водителя певицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские артисты Филипп Киркоров и Николай Басков спровоцировали слухи о возможном разводе певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина.