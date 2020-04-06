У 70-летней Бабкиной обнаружен коронавирус

У 70-летней российской певицы Надежды Бабкиной обнаружили коронавирус. АРтистке стало плохо еще 1 апреля.
Изначально ей поставили диагноз - пневмония, пишет Telegram-канал Mash.
"Народной артистке стало плохо еще 1 апреля в квартире в Брюсовом переулке. Врачи поставили предварительный диагноз — пневмония. Скорая забрала Бабкину в больницу, где ей после обследований и теста подтвердили коронавирус. После этого ее госпитализировали", - говорится в сообщении.
Как ранее писал OBOZREVATEL, коронавирус был обнаружен у певца Льва Лещенко.
Концертный директор артиста Андрей Гайдель рассказал о нестабильном состоянии артиста, который находится сейчас в больнице в Коммунарке: ему становится то лучше, то хуже.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.