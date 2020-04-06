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6 апреля • обновлено в 20:39
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У 70-летней Бабкиной обнаружен коронавирус

3.6т
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У 70-летней российской певицы Надежды Бабкиной обнаружили коронавирус. АРтистке стало плохо еще 1 апреля.

Изначально ей поставили диагноз - пневмония, пишет Telegram-канал Mash.

У 70-летней Бабкиной обнаружен коронавирус

"Народной артистке стало плохо еще 1 апреля в квартире в Брюсовом переулке. Врачи поставили предварительный диагноз — пневмония. Скорая забрала Бабкину в больницу, где ей после обследований и теста подтвердили коронавирус. После этого ее госпитализировали", - говорится в сообщении.

Как ранее писал OBOZREVATEL, коронавирус был обнаружен у певца Льва Лещенко.

Концертный директор артиста Андрей Гайдель рассказал о нестабильном состоянии артиста, который находится сейчас в больнице в Коммунарке: ему становится то лучше, то хуже.

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Автор
Мария Дидык
Тема
Коронавирус
Персона
Надежда Бабкина
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