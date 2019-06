Трамп назначил помощницу жены пресс-секретарем Белого дома: что о ней известно

Президент США Дональд Трамп утвердил на должность нового пресс-секретаря Белого дома – Стефани Гришэм.

Первая леди Мелания Трамп написала в своем микроблоге в Twitter, что она приступит к своим обязанностям с 1 июля.

"Я рада сообщить, что Стефани Гришэм станет новым пресс-секретарем и директором по коммуникациям Белого дома. Она была с нами с 2015 года. Мы с президентом США не можем представить более подходящего человека, чтобы служить администрации и нашей стране", – заявила она.

Мелания уточнила, что Гришэм останется также официальным представителем первой леди. Она будет совмещать сразу две должности. Она придет на смены Сары Сандерс. О ее отставке Трамп объявил 13 июня.

Ранее она работала директором в президентской кампании республиканца Митта Ромни. Позже помогала в предвыборной гонке Дональду Трампу. После его победы была назначена заместителем пресс-секретаря Шона Спайсера в западном крыле Белого дома, а также стала одним из первых штатных сотрудников президента США В Аризоне.

В марте 2017 года Мелания Трамп перевела ее в Восточное крыло и взяла к себе в помощники. Американский лидер тогда заявил об удовлетворении, что его супруга будет в надежных руках.

I am pleased to announce @StephGrisham45 will be the next @PressSec & Comms Director! She has been with us since 2015 - @potus & I can think of no better person to serve the Administration & our country. Excited to have Stephanie working for both sides of the @WhiteHouse. #BeBest