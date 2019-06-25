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Трамп назначил помощницу жены пресс-секретарем Белого дома: что о ней известно

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Президент США Дональд Трамп утвердил на должность нового пресс-секретаря Белого дома – Стефани Гришэм.

Первая леди Мелания Трамп написала в своем микроблоге в Twitter, что она приступит к своим обязанностям с 1 июля.

"Я рада сообщить, что Стефани Гришэм станет новым пресс-секретарем и директором по коммуникациям Белого дома. Она была с нами с 2015 года. Мы с президентом США не можем представить более подходящего человека, чтобы служить администрации и нашей стране", – заявила она.

Стефани Гришэм

Стефани Гришэм

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Мелания уточнила, что Гришэм останется также официальным представителем первой леди. Она будет совмещать сразу две должности. Она придет на смены Сары Сандерс. О ее отставке Трамп объявил 13 июня.

Стефани Гришэм

Стефани Гришэм

Ранее она работала директором в президентской кампании республиканца Митта Ромни. Позже помогала в предвыборной гонке Дональду Трампу. После его победы была назначена заместителем пресс-секретаря Шона Спайсера в западном крыле Белого дома, а также стала одним из первых штатных сотрудников президента США В Аризоне.

В марте 2017 года Мелания Трамп перевела ее в Восточное крыло и взяла к себе в помощники. Американский лидер тогда заявил об удовлетворении, что его супруга будет в надежных руках.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сара Сандерс работала пресс-секретарем Белого дома 3,5 года. Недавно министр обороны США Джеймс Мэттис подал в отставку из-за разногласий с американским президентом Дональдом Трампом.

Позже появилась информация, что это может быть вызвано разногласиями с президентом касательно вывода американских войск из Сирии.

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Персоны
Дональд ТрампМелания Трамп (Melania Trump)
Место
США
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