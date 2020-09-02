Тодоренко вернулась в "Орел и Решка" вместе с российским актером из "Миротворца"

Украинка Регина Тодоренко вернулась в популярный проект "Орел и Решка". В новом сезоне ее соведущим стал российский шоумен Тимур Родригез, который числится в базе "Миротворец" и ранее давал концерты в "Л/ДНР".

В новом сезоне "Орла и Решки" ведущие будут путешествовать по России. Родригез официально подтвердил информацию о своем участии в проекте изданию "СтарХит".

"К счастью для меня, "Орел и Решка" – это не первый проект в моей карьере, связанный с путешествиями. И здесь мой опыт множится на опыт Регины. Меня не напугать легендами про тараканов, жуков и длительными съемками. Кстати, мы с Региной попробовали кое-что крайне необычное. Мне понравилось, а ей – нет. А вот прыжками в пропасть, как это часто бывает на съемках "Решки", мы пока не занимались", – поделился шоумен.

Регина Тодоренко и Тимур Родригез в шоу "Орел и Решка". Peopletalk

Отметим, Тимур Родригез – известный российский телеведущий и певец, ранее был резидентом Cоmedy Club. За "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими формированиями территорию Украины на Донбассе" был внесен в базу "Миротворец". Родригез в 2014 году выступал в оккупированном Луганске, также принимал участие в пропагандистских мероприятиях в России и поддерживал политику Путина против Украины.

Тимур Родригез внесен в базу "Миротворец" Сайт "Миротворца"

Подчеркнем, что новый сезон "Орла и Решки" о России создается без участия украинской компании TeenSpirit, которая и является создателем проекта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был раскрыт гонорар телезвезды Анастасии Ивлеевой за съемки в шоу "Орел и Решка". Напомним, Ивлееву в программу вернули поклонники – это был первый раз, когда фанаты сами выбирали ведущую для шоу.

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