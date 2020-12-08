Тина Кароль – украинкам: нас учили быть скромнее, чем нужно

Популярная украинская певица Тина Кароль выпустила свою первую коллекцию обуви совместно с известным брендом Kachorovska. Артистка рассказала, что на это ее вдохновили украинки.

По ее словам, девушек учили быть скромнее, чем нужно. А наши женщины – фантастические, поэтому им пора добавить любви к себе. Об этом знаменитость написала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Исполнительница отметила, что их главный месседж – это то, что внутри каждой женщины есть любовь к себе и счастье. Поэтому не нужно ждать идеального момента, а создавать праздник сейчас.

Также она отметила, что коллекция поступит в свободную продажу с 7 декабря.

Напомним, Тина Кароль имеет большое количество наград и премий. Также она в 2006 году представляла Украину на Евровидении. Кроме того, артистка уже несколько лет является тренером шоу "Голос країни" и "Голос. Діти".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками снимками, на которых позировала в обтягивающем черном платье с открытой спиной.