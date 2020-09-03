Тина Кароль без белья в кровати привела в восторг фанатов

Украинская поп-дива Тина Кароль вызвала восторг у своих поклонников пикантными снимками. Так, артистка позировала без белья для популярного глянца Vogue.

Певица украсила сентябрьский номер журнала. На одном из снимков она изображена в кровати, прикрывая интимные части тела покрывалом. Также она предстала и в дерзком деловом образе, оголив свою грудь. Фото опубликованы на сайте Vogue.

Тина Кароль позировала в кровати без белья Vogue

Съемки проходили в Нью-Йорке, над фото работал фотограф Грег Суолс, которому в свое время позировали Ким Кардашmян, Кайли Дженнер, Кэти Перри и другие звезды Голливуда.

Для фотосессии Кароль примерила роскошные наряды от Dior, Saint Laurent, Miu Miu и Brandon Maxwell.

Кароль поразила сеть откровенным образом Vogue

Поклонники украинской певицы пришли в восторг от ее фотографий. В частности, в комментариях ее назвали королевой, богиней и просто нереальной красоткой.

Тина Кароль снялась для популярного глянца Vogue

"Ты безумно красивая, ну просто бомба!" – написали восхищенные фанаты.

"Боже, ты просто дива! Как всегда великолепна", – добавили другие.

Артистку засыпали комплиментами Instagram Тины Кароль

Певица получила множество комплиментов от фанатов Instagram Тины Кароль

Фанаты расхвалили Тину Кароль Instagram Тины Кароль

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль взбудоражила сеть откровенным нарядом, демонстрирующим ее грудь. В сексуальном образе артистка появилась на первом прямом эфире шоу "Танці з зірками".

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