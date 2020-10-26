"Танці з зірками 2020": Юлия Санина рассказала о травме на паркете

Лидер украинской группы The Hardkiss и участница "Танців з зірками" Юлия Санина призналась, что во время подготовки к девятому прямому эфиру шоу – сильно травмировала ребро.

Так, по словам артистки, ей пришлось выступать под действием обезболивающих, забыв о слезах и боли. Санина заявила, что не могла подвести своего партнера Димы Жука, который ранее заболел коронавирусом, и решила станцевать за них двоих. Такими подробностями певица поделилась на личной странице в Instagram (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Генеральный прогон. И за несколько часов до эфира я получаю травму ребра. В тот момент я ревела и от боли, и от обиды за все, что с нами произошло. Но точно знала, что теперь я просто обязана выйти на паркет и доказать, что я все смогу. Себе доказать, в первую очередь! Спасибо всем, кто сердцем и душой вчера меня поддерживал. Спасибо моим партнерам Жене Коту и Диме Дикусару за красивый танец! Дима Жук, я тебя очень жду – выздоравливай", – написала Санина.

Напомним, пара Юлия Санина и Дима Жук должны были продемонстрировать танго с победителем прошлого сезона Женей Котом. Однако, выступление было на грани срыва. Тест Жука на коронавирус оказался положительным. Танцор отправился в самоизоляцию. А на замену ему пришел экс-участник шоу Дмитрий Дикусар.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее участники шоу "Танці з зірками" Позитив и Юлия Сахневич заболели коронавирусом. В восьмом эфире пара покинула проект.