"Танці з зірками 2020": кто примет участие в новом сезоне и что о них известно.

Уже этой осенью на канале "1+1" стартует четвертый сезон шоу "Танці з зірками". Незадолго до премьеры авторы нового сезона запустили традиционный челлендж, в рамках которого украинские знаменитости приглашают друг друга принять участие в проекте.

В связи с этим OBOZREVATEL публикует перечень знаменитостей и известных танцовщиков, которые выйдут на паркет и поборются за кубок победителей (материал будет обновляться по мере появления новых имен).

Певец Олег Винник стал первым участником нового сезона шоу "Танці з зірками", который и запустил челлендж по приглашению на паркет следующих знаменитостей. Его партнером в шоу будет хореографом Еленой Шоптенко, на счету которой уже есть победа на проекте с Владимиром Зеленским.

Елена Шоптенко и Олег Винник (Instagram Танці з зірками на 1+1)

"Танцевать – для меня одна из самых сложных вещей в жизни. Поэтому, чтобы достичь результатов, нужно много работать и слушать свою партнершу. Аленка прекрасно справляется с ролью тренера. Муза, которая все время вдохновляет идти только вперед. Круто, держа красоту в руках, чувствовать от нее силу и поддержку", – говорил он о партнерше.

Олег Винник – украинский поп-певец и настоящий секс-символ. За годы своей карьеры артист успел завоевать сердца огромного количества фанатов, а его песни "Вовчиця", "Нино" и другие уже давно стали народными хитами.

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер приняла приглашение от Олега Винника и выйдет на паркет с чемпионом международных танцевальных турниров Кириллом Васюком. Для обоих партнеров участие в шоу "Танці з зірками" будет новым опытом.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк (Instagram Танці з зірками на 1+1)

Надежда Мейхер – одна из самых ярких солисток коллектива первого состава группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива она работала на телеканале "СТБ" в качестве ведущей еженедельной программы "Невероятные истории любви". Сейчас артистка воспитывает двоих детей и уделяет внимание сольной певческой карьере.

Приглашение выйти на паркет певица, а также бывшая участница "ВИА Гры" Санта Димопулос приняла от Надежды Мейхер. Ее партнером в шоу будет уже известен зрителям и поклонникам проекта – хореограф, вице-чемпион Украины и мира по латиноамериканским танцам Макс Леонов.

Макс Леонов и Санта Димопулос (Instagram Танці з зірками на 1+1)

Санта Димопулос – украинская модель, чемпионка мира по фитнесу, "Мисс Украина Вселенная-2006", певица, участница украинского проекта "Фабрика звезд-3", экс-солистка группы "ВИА Гра".

Актер Тарас Цымбалюк принял танцевальную эстафету от Санты Димопулос. Он поборется за кубок победителя вместе с хореографом Яной Заец. Она будет принимать участие в шоу во второй раз – во втором сезоне обновленного проекта с Иракли Макацария она заняла третье место.

Яна Заец и Тарас Цымбалюк (Instagram Танці з зірками на 1+1)

Тарас Цымбалюк – популярный украинский актер. Наибольшую известность он получил благодаря кинокартинам: "Черный ворон", "Крепостная", "Спіймати Кайдаша". Его фильмография насчитывает более 20 съемок в фильмах и сериалах.

Тарас Цымбалюк передал эстафету коллеге "по цеху" – актрисе Дарьи Петрожицкой. Она будет покорять проект с танцором Игорем Гелуненко. Для обоих участие на "Танцях з зірками" будет первым.

Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко (Instagram Танці з зірками на 1+1)

Дарья Петрожицкая – украинская актриса театра и кино. Получила известность благодаря роли Лизы в сериале "Папик". Девушка также является финалисткой вокального шоу "Голос страны".

Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина приняла приглашение от Дарье Петрожицкой и выйдет на сцену вместе с хореографом Дмитрием Жуком, который уже в четвертый раз будет принимать участие в "Танцях".

Дмитрий Жук и Юлия Санина (Instagram Танці з зірками на 1+1)

Юлия Санина – фронтвумен украинской популярной группы The Hardkiss. В 2014 году коллектив выпустил свой дебютный студийный альбом "Stones and Honey". В 2017 году Санина стала наставницей талант-шоу "X-Фактор". В конце 2019 года артистка записала песню "Вільна" в дуэте с Тиной Кароль.

Участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская, которая приняла танцевальную эстафету от Юлии Саниной, во время шоу будет бороться за победу с хореографом Дмитрием Дикусаром. Он уже в третий раз будет принимать участие в шоу.

"Танец – это искусство. И я нашла идеального художника для этого полотна. Я бы даже сказала, мы оба интуитивно выбрали друг друга. Он уже помог мне преодолеть страх, и аккуратно раскрывает новую Славу", – заявляла Каминская.

Слава Каминская и Дмитрий Дикусар (Instagram Танці з зірками на 1+1)

Слава Каминская – солистка популярной украинской группы "НеАнгелы". В 2018 году она также попробовала себя в роли актрисы – сыграла бизнес-леди в фильме "Продюсер". В том же году стала участницей "Танців з зірками", однако во время репетиций она получила травму и покинула проект, не станцевав даже первый танец на паркете.

Также недавно телеведущий Дмитрий Танкович также принял традиционную эстафету #танціззіркаміchallenge от певицы Славы Каминской. Совсем скоро станет известно, с кем он станет в пару.

Дмитрий Танкович (Instagram Танці з зірками на 1+1)

Дмитрий Танкович – популярный белорусский телеведущий в Украине. На телевидение впервые попал в 1999 году. Сотрудничество с украинским телеканалом СТБ у Дмитрия началось с первого сезона проекта "Украина имеет талант". В 2009 году вместе с Лилией Ребрик он стал ведущим талант-шоу "Танцюють всі-2". В 2011 году Танкович стал ведущим шоу "Танці з зірками". С 2018 года Дмитрий Танкович является одним из участников "Дизель Шоу" на телеканале ICTV.

К слову, Танкович бросил вызов сразу двум звездам – ​​рэп-исполнительнице Alyona Alyona на фешн-дизайнеру Андре Тану. Уже скоро станет известно, согласятся ли знаменитости участвовать в шоу.

Отметим: уже известны имена трех представителей жюри на шоу, ими стали балерина Катерина Кухар, телезвезда Влад Яма и народный артист Украины, легендарный хореограф Григорий Чапкис. Имя четвертого судьи пока неизвестно.

Екатерина Кухар, Григорий Чапкис и Влад Яма (Instagram Танці з зірками на 1+1)

Как сообщал OBOZREVATEL, организаторы "Танцев со звездами" рассказали, что четвертый сезон будет поражать не только яркими звездными участниками, но и инновационными решениями для танцевальных номеров.