"Танці з зірками 2020": кто примет участие в новом сезоне и что о них известно
"Танці з зірками 2020": кто примет участие в новом сезоне и что о них известно.
Уже этой осенью на канале "1+1" стартует четвертый сезон шоу "Танці з зірками". Незадолго до премьеры авторы нового сезона запустили традиционный челлендж, в рамках которого украинские знаменитости приглашают друг друга принять участие в проекте.
В связи с этим OBOZREVATEL публикует перечень знаменитостей и известных танцовщиков, которые выйдут на паркет и поборются за кубок победителей (материал будет обновляться по мере появления новых имен).
Певец Олег Винник стал первым участником нового сезона шоу "Танці з зірками", который и запустил челлендж по приглашению на паркет следующих знаменитостей. Его партнером в шоу будет хореографом Еленой Шоптенко, на счету которой уже есть победа на проекте с Владимиром Зеленским.
Елена Шоптенко и Олег Винник (Instagram Танці з зірками на 1+1)
"Танцевать – для меня одна из самых сложных вещей в жизни. Поэтому, чтобы достичь результатов, нужно много работать и слушать свою партнершу. Аленка прекрасно справляется с ролью тренера. Муза, которая все время вдохновляет идти только вперед. Круто, держа красоту в руках, чувствовать от нее силу и поддержку", – говорил он о партнерше.
Олег Винник – украинский поп-певец и настоящий секс-символ. За годы своей карьеры артист успел завоевать сердца огромного количества фанатов, а его песни "Вовчиця", "Нино" и другие уже давно стали народными хитами.
Цього сезону на паркеті буде особливо гаряче 🔥 Олег Винник (@olegg.vynnyk) зізнався, що бачить у своїй партнерці Олені Шоптенко (@alena_shoptenko) не лише тренерку, а й музу: "Танцювати – для мене одна з найскладніших речей у житті. Тому, щоб досягти результатів, потрібно багато працювати і слухати свою партнерку. Оленка прекрасно справляється з роллю тренера. Муза, яка весь час надихає йти тільки вперед. Круто, тримаючи красу в руках, відчувати від неї силу і підтримку". Не пропусти прем’єру нового найтанцювальнішого сезону #танціззірками вже цієї осені на 1+1🕺
Экс-солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер приняла приглашение от Олега Винника и выйдет на паркет с чемпионом международных танцевальных турниров Кириллом Васюком. Для обоих партнеров участие в шоу "Танці з зірками" будет новым опытом.
Надежда Мейхер и Кирилл Васюк (Instagram Танці з зірками на 1+1)
Надежда Мейхер – одна из самых ярких солисток коллектива первого состава группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива она работала на телеканале "СТБ" в качестве ведущей еженедельной программы "Невероятные истории любви". Сейчас артистка воспитывает двоих детей и уделяет внимание сольной певческой карьере.
Партнером Надії Мейхер (@nadyameiher) у новому сезоні стане Кирило Васюк (@kyryll_v) – чемпіон Європи WDC в категорії професіонали по латиноамериканському шоу, неодноразовий переможець та призер багатьох міжнародних турнірів. Для нього це перша участь в #танціззірками 🕺🏻 Надія Мейхер поділилася, які якості Кирила їй найбільше імпонують: "Я за своєю натурою – лідер у стосунках, чи то робота чи особисте життя. Тому для мене було дуже важливо знайти такого партнера, за яким би я пішла. Професійні якості, майстерність танцівника я навіть не обговорюю, адже вони притаманні абсолютно кожному, хто бере участь в цьому шоу. Мені імпонує, що Кирило вміє швидко ухвалювати рішення, впевнений в тому, що робить, у нього сильна чоловіча енергетика, і разом з тим, він дуже чуттєвий. Завдяки таким якостям я готова йти за ним і впевнена, що зможу щиро полюбити бальні танці. Раніше мені здавалося, що в них немає місця почуттям, тільки техніка, завчені емоції, але завдяки Кирилу, я знаю, що ми зможемо зробити бальні танці чимось більшим, ніж просто спорт".
Приглашение выйти на паркет певица, а также бывшая участница "ВИА Гры" Санта Димопулос приняла от Надежды Мейхер. Ее партнером в шоу будет уже известен зрителям и поклонникам проекта – хореограф, вице-чемпион Украины и мира по латиноамериканским танцам Макс Леонов.
Макс Леонов и Санта Димопулос (Instagram Танці з зірками на 1+1)
Санта Димопулос – украинская модель, чемпионка мира по фитнесу, "Мисс Украина Вселенная-2006", певица, участница украинского проекта "Фабрика звезд-3", экс-солистка группы "ВИА Гра".
Протистояння різних епох гурту "ВІА Гра" на паркеті #танціззірками 🔥 Легендарна Надія Мейхер у парі з Кирилом Васюком і фантастична Санта Дімопулос у парі з Максимом Леоновим. Ти вже визначився зі своїм фаворитом? @nadyameiher @kyryll_v @santadimopulos @maksleonov_official
Актер Тарас Цымбалюк принял танцевальную эстафету от Санты Димопулос. Он поборется за кубок победителя вместе с хореографом Яной Заец. Она будет принимать участие в шоу во второй раз – во втором сезоне обновленного проекта с Иракли Макацария она заняла третье место.
Яна Заец и Тарас Цымбалюк (Instagram Танці з зірками на 1+1)
Тарас Цымбалюк – популярный украинский актер. Наибольшую известность он получил благодаря кинокартинам: "Черный ворон", "Крепостная", "Спіймати Кайдаша". Его фильмография насчитывает более 20 съемок в фильмах и сериалах.
У найтанцювальнішому сезоні шоу актор фільму "Чорний ворон" Тарас Цимбалюк (@taras.tsymbaliuk) підкорюватиме серця глядачів разом з хореографом Яною Заєць (@zlayazaya_official). Яна братиме участь у проекті вдруге – у другому сезоні оновлених #танціззірками з Іраклі Макацарія вона посіла третє місце. Тобі подобається ця пара? 😍 Тарас поділився враженнями: "Мені пощастило з партнеркою, Яна – людина-боєць, справжній професіонал. Вона – чемпіон, котрий мотивує мене йти вперед"
Тарас Цымбалюк передал эстафету коллеге "по цеху" – актрисе Дарьи Петрожицкой. Она будет покорять проект с танцором Игорем Гелуненко. Для обоих участие на "Танцях з зірками" будет первым.
Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко (Instagram Танці з зірками на 1+1)
Дарья Петрожицкая – украинская актриса театра и кино. Получила известность благодаря роли Лизы в сериале "Папик". Девушка также является финалисткой вокального шоу "Голос страны".
Вже цієї осені на паркеті #танціззірками партнером Дар'ї Петрожицької (@petrozhitskaya) стане танцівник і балетмейстер Ігор Гелуненко (@ihor_helunenko), який вперше цього сезону братиме участь у шоу. Який танець у виконанні цієї пари ти хотів би побачити у першому прямому ефірі? 😍 Акторка розповідає: "У мене суперкрутий партнер! Людина, якій я довіряю, і який мене мотивує, змушує працювати. Коли ми розучували пару "па" для знімань промо, а у мене щось не виходило, він називав мене – "пиріжок", а коли виходило – "бальниця", і це мене тішить. Ми з ним обоє новенькі на "Танцях з зірками", і може від цього нам так комфортно один з одним. Подивимося, що буде між нами на паркеті"
Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина приняла приглашение от Дарье Петрожицкой и выйдет на сцену вместе с хореографом Дмитрием Жуком, который уже в четвертый раз будет принимать участие в "Танцях".
Дмитрий Жук и Юлия Санина (Instagram Танці з зірками на 1+1)
Юлия Санина – фронтвумен украинской популярной группы The Hardkiss. В 2014 году коллектив выпустил свой дебютный студийный альбом "Stones and Honey". В 2017 году Санина стала наставницей талант-шоу "X-Фактор". В конце 2019 года артистка записала песню "Вільна" в дуэте с Тиной Кароль.
Партнером Юлії Саніної (@the_hardkiss) у новому сезоні #танціззірками стане хореограф Дмитро Жук (@zhuk_dmytro), який вже вчетверте братиме участь у шоу. Тобі подобається ця пара? 😉 Фронтвумен гурту "The HARDKISS" заінтригувала: "З Дімою мені пощастило. Я вважаю його найкращим та найстильнішим танцівником проекту. Також він виявився класним вчителем, Діма бачить мій потенціал і не дає зневіритися. А ще він гарячий красунчик, тож, дівчата, готуйтеся!"
Участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская, которая приняла танцевальную эстафету от Юлии Саниной, во время шоу будет бороться за победу с хореографом Дмитрием Дикусаром. Он уже в третий раз будет принимать участие в шоу.
"Танец – это искусство. И я нашла идеального художника для этого полотна. Я бы даже сказала, мы оба интуитивно выбрали друг друга. Он уже помог мне преодолеть страх, и аккуратно раскрывает новую Славу", – заявляла Каминская.
Слава Каминская и Дмитрий Дикусар (Instagram Танці з зірками на 1+1)
Слава Каминская – солистка популярной украинской группы "НеАнгелы". В 2018 году она также попробовала себя в роли актрисы – сыграла бизнес-леди в фильме "Продюсер". В том же году стала участницей "Танців з зірками", однако во время репетиций она получила травму и покинула проект, не станцевав даже первый танец на паркете.
Зустрічай ще дві неймовірні пари, які цієї осені змагатимуться за омріяний кубок переможця #танціззірками – фронтвумен гурту "The HARDKISS" Юлія Саніна (@the_hardkiss) з Дмитром Жуком (@zhuk_dmytro) та учасниця гурту "НЕАНГЕЛИ" Слава Камінська (@babaslavka) з партнером Дмитром Дікусаром (@dikusar_dmitriy) 😍 На перший танець якої пари чекаєш найбільше?
Также недавно телеведущий Дмитрий Танкович также принял традиционную эстафету #танціззіркаміchallenge от певицы Славы Каминской. Совсем скоро станет известно, с кем он станет в пару.
Дмитрий Танкович (Instagram Танці з зірками на 1+1)
Дмитрий Танкович – популярный белорусский телеведущий в Украине. На телевидение впервые попал в 1999 году. Сотрудничество с украинским телеканалом СТБ у Дмитрия началось с первого сезона проекта "Украина имеет талант". В 2009 году вместе с Лилией Ребрик он стал ведущим талант-шоу "Танцюють всі-2". В 2011 году Танкович стал ведущим шоу "Танці з зірками". С 2018 года Дмитрий Танкович является одним из участников "Дизель Шоу" на телеканале ICTV.
К слову, Танкович бросил вызов сразу двум звездам – рэп-исполнительнице Alyona Alyona на фешн-дизайнеру Андре Тану. Уже скоро станет известно, согласятся ли знаменитости участвовать в шоу.
Отметим: уже известны имена трех представителей жюри на шоу, ими стали балерина Катерина Кухар, телезвезда Влад Яма и народный артист Украины, легендарный хореограф Григорий Чапкис. Имя четвертого судьи пока неизвестно.
Екатерина Кухар, Григорий Чапкис и Влад Яма (Instagram Танці з зірками на 1+1)
Как сообщал OBOZREVATEL, организаторы "Танцев со звездами" рассказали, что четвертый сезон будет поражать не только яркими звездными участниками, но и инновационными решениями для танцевальных номеров.