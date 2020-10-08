"Танці з зірками 2020": когда смотреть онлайн седьмой эфир

В воскресенье, 11 октября, в 21:00 состоится седьмой выпуск четвертого сезона шоу "Танці з зірками".

Так, восемь пар продолжают борьбу за победу в танцевальном проекте. Однако уже в седьмом эфире станет известно, кто из участников покинет шоу. OBOZREVATEL будет следить за событиями нового сезона "Танців з зірками".

Выступления звездных пар традиционно будут оценивать тройка звездных жюри: Екатерина Кухар, Григорий Чапкис и Влад Яма, а также к ним присоединится судья-джокер, которого объявят позже.

Главным событием седьмого выпуска станет совместный танец фавориток шоу – экс-солисток группы "ВИА Гра". Напомним, Санта Димопулос пригласила Надежду Мейхер устроить дуэль в пасодобле, чтобы определить, кто из певиц является главным претендентом на победу.

Полный список участников выглядит так:

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк

Санта Димопулос и Максим Леонов

Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко

Юлия Санина и Дмитрий Жук

Позитив (Алексей Завгородний) и Юлия Сахневич

Сергей Танчинец и Яна Цибульская

Сергей Мельник и Аделина Дели

Ольга Фреймут и Илья Падзина

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам шестого выпуска "Танці з зірками" шоу покинули Олег Винник и Алена Шоптенко, а также Тарас Цимбалюк и Яна Заец. Подробнее о том, как прошел шестой эфир читайте по ссылке.