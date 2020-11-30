'Танці з зірками 2020': как выступили финалисты Санина и Димопулос

В воскресенье, 29 ноября, в финале шоу "Танці з зірками" победу одержала пара Санта Димопулос и Макс Леонов, однако от кубка они отказались в пользу соперницы – Юлии Саниной.

Такое в программе произошло впервые. Обе пары боролись за кубок очень усердно. OBOZREVATEL следил за событиями и покажет яркие выступления участников (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, первый номер финального эфира – ча-ча-ча от Юлии Саниной и Димы Жука. Во время первого эфира проекта Санину раскритиковали жюри и поставили ей не слишком высокие балы. К финалу пара "отточила" свое выступление и показала технически безупречный номер.

Санта Димопулос и Макс Леонов удивили зажигательной самбой. Когда пара впервые продемонстрировала этот номер в стартовом выпуске сезона, жюри сразу отметили, что Санта стала первой претенденткой на победу. На этот раз Димопулос и Леонов также показали отличную технику.

Во втором блоке финального эфира "Танців з зірками" звезды танцевали свои самые яркие номера этого сезона. Юлия Санина и Дима Жук продемонстрировали нежный и трогательный фокстрот.

Румба от Санты Димопулос и Макса Леонова стала самым популярным танцем этой пары за период ее участия в проекте "Танці з зірками". Самая строгая представительница жюри отметила, что считает примой именно Санту.

В третьем блоке прямого эфира звезды танцевали новые постановки, которые были созданы специально для суперфинала. Юлия Санина и Дима Жук продемонстрировали горячее танго с впечатляющими поддержками.

Санта Димопулос и Макс Леонов продемонстрировали чувственный фокстрот, который привел в восторг всех членов жюри. В конце танца Санта взлетела на гимнастической подвязке под самый потолок съемочного павильона.

В танцевальном баттле финала приняли участие Санта Димопулос и Макс Леонов и Юлия Санина и Дима Жук. Онитанцевали в одном и том же стиле и под одну и ту же музыку. Первым танцем за победу стал джайв.

Вторым стилем стал хип-хоп, а третьим – пасодобль.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети разгорелся скандал вокруг предыдущего, тринадцатого выпуска шоу "Танці з зірками". Так, многим поклонникам не понравилось то, что в полуфинале ни одна из трех пар не покинула паркет и все они автоматически прошли в финал. Зрители назвали итоги эфира танцевального проекта несправедливыми и подстроенными.